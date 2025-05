MotoGP | GP Francia, FP1: Marc Márquez apre il weekend di Le Mans

É ancora Marc Márquez a insediarsi davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Francia. Il pilota spagnolo per ora non sembra avere rivali, Pecco Bagnaia e il fratello Álex, infatti, almeno in questo inizio non sono riusciti ad avvicinarsi al #93.

Ancora Marc Márquez davanti a tutti

Inizia nel miglior dei modi il weekend francese di Marc Márquez. Il pilota spagnolo si è imposto davanti a tutti nella classifica delle FP1, facendo segnare anche un nuovo record della pista. Durante il corso della prima sessione di prove libere, sono stati messia a disposizione di Marc Márquez due telai da testare per scegliere quale utilizzare nel resto del weekend. Negli ultimi minuti della sessione, il pilota spagnolo ha provato la moto che montava il secondo telaio, facendo segnare il miglior tempo in assoluto.

La sensazione è che, dopo la scivolata in gara a Jerez, che gli è costata il primato nella classifica mondiale, il pilota Ducati sembra essere arrivato a Le Mans con l'intenzione di riprendersi la testa della classifica. Da quanto visto nel primo turno di prove libere Marc Márquez non sembra avere rivali per questo weekend. Il compagno di squadra, Pecco Bagnaia, lo insegue ma senza mai riuscire ad avvicinarsi ai tempi fatti segnare dal #93 e chiude la sessione in quarta posizione a +633 millesimi. Il leader del mondiale, Álex Márquez, invece, è apparso più in difficoltá in questa prima sessione ottenendo la terza posizione negli ultimi secondi della sessione, lontano, però, dal tempo di Marc (+620 millesimi).

Bene Ogura, ancora in Top10 Quartararo

É iniziato bene il weekend per Fabio Quartaro, che davanti ai suoi tifosi ha chiuso in sesta posizione non lontano dai tempi fatti segnare da Bagnaia e Álex Márquez. Buona prestazione anche per Ai Ogura, quinto, alle spalle di Pecco Bagnaia (+7 millesimi). Solo settimo, invece, Franco Morbidelli che, dopo un inizio veloce della sessione, ha sofferto una caduta alla curva 8. Una piccola scivolata per il pilota italo brasiliano in entrata curva, dopo aver toccato il cordolo. Nessuna conseguenza, però, per il pilota VR46 che ha potuto riprendere la sua sessione.

Quella di Le Mans, sembra essere una pista favorevole per il team KTM che ha chiuso la sessione con tre piloti nelle prime undici posizioni. Un ultimo giro lanciato ha portato Brad Binder in seconda posizione, seppur lontano dal tempo di Marc Márquez. Anche Maverick Viñales ha mostrato un buon passo in questa prima sessione, senza riuscire, però, a trovare un giro veloce negli ultimi minuti e chiudendo così in decima posizione. Alle sue spalle, il pilota del team ufficiale, Pedro Acosta. Leggermente più in difficoltà Enea Bastianini che, almeno in questo inizio, non è sembrato aver il passo e ha chiuso solamente in diciottesima posizione. Da non perdere ora l'appuntamento con la MotoGP alle ore 15:00 per vedere se Marc Márquez confermerà la sua supremazia e se Pecco Bagnaia e Álex Márquez riusciranno ad avvicinarsi.

MotoGP | GP Francia: i risultati delle FP1

Credits: MotoGP

Giulia Pea