WorldSBK | Estoril, Superpole Race: Razgatlıoğlu vince ancora su Bulega

Ancora Toprak Razgatlıoğlu: il turco si aggiudica anche la Superpole Race WorldSBK ad Estoril davanti a Nicolò Bulega. Il leader del campionato sale così a 44 punti di vantaggio sul ducatista. Ancora terzo Álvaro Bautista, che si conferma il migliore “degli altri”.

Razgatlıoğlu vince ancora, vittoria numero 21

Memore della beffa del 2024 proprio nella Superpole Race, Toprak Razgatlıoğlu non ci è cascato per la seconda volta. Il pilota turco ha battagliato con Nicolò Bulega nelle prime fasi della corsa, salvo poi prendere un margine rassicurante per evitare un ritorno dell'italiano sull'ultimo rettilineo. Successo numero 21 della stagione per il #1, che ora sale a 44 punti di vantaggio nei confronti di Bulegas. Rimane tutta da decidere Gara 2: con una maggiore temperatura sia dell'aria che dell'asfalto, Ducati può gestire meglio la gomma posteriore per cercare di evitare la tripletta di Razgatlıoğlu.

Bautista vince il duello per il 3° posto, Rea e Lowes a terra

Quarta volta sull'ultimo gradino del podio consecutiva per Álvaro Bautista. Il ducatista di casa Aruba.it Racing continua la sua risalita verso il 3° posto in campionato occupato da Danilo Petrucci, assente ad Estoril e (forse) anche a Jerez de la Frontera. Il due volte iridato WorldSBK ha vinto il duello con un arrembante Jonathan Rea. Il pilota Yamaha, ravvivato dall'imminente ritiro, ha dato battaglia allo spagnolo come qualche anno fa. Il tutto si è prematuramente concluso a tre giri dalla fine quando, superato dal compagno Andrea Locatelli (4°), il #65 è caduto. Stessa sorte in curva 1 dell'ultimo giro per Alex Lowes: il pilota Bimota, nel tentativo di sorpasso su Locatelli, ha perso l'anteriore. Nessuna conseguenza per il britannico, che ha ripreso la via della pista per chiudere 15°. Top 5 più che incoraggiante per Andrea Iannone, che chiude davanti a Remy Gardner e Xavi Vierge su Honda. Ultime due posizioni a punti, ereditate dalle cadute di Rea e Lowes, per Axel Bassani e Michael van der Mark sulla seconda BMW.

WorldSBK | Estoril: i risultati della Superpole Race

Valentino Aggio

