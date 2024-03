Moto2 e Moto3 | GP Portogallo: prima pole con record per González e Rueda

Manuel González e José Antonio Rueda sono i poleman delle qualifiche di Moto2 e Moto3 a Portimão. Entrambi i piloti sono riusciti così ad ottenere la loro prima pole position nelle rispettive categorie, abbattendo anche i precedenti record della pista. Miglior tempo della Moto2 in 1:41.514 mentre il giro più veloce della Moto3 è 1:46.379.

Moto3: Rueda beffa Kelso alla fine

Ottima prestazione da parte di Rueda in Moto3, che ha conquistato così la sua prima pole position in carriera di categoria abbassando anche il record della pista. Lo spagnolo è riuscito ad ottenere il suo miglior giro proprio nelle battute finali del Q2, andando così a beffare Joel Kelso, primo fino a qualche istante dalla fine.

L'australiano si è visto togliere così la pole position per soli 59 millesimi ma scatterà comunque dalla prima fila insieme anche a David Alonso, terzo a poco più di un decimo dal miglior riferimento.

Quarto tempo invece per Daniel Holgado, davanti al primo degli italiani Riccardo Rossi, bravo a conquistare la seconda fila. Sesto a seguire Collin Veijer, mentre in terza fila scatterà anche Filippo Farioli, ottavo dopo aver passato il taglio del Q1. L'italiano partirà in mezzo a Ivan Ortola (settimo) e Scott Odgen (nono).

Quarta fila per altri due italiani, con Stefano Nepa decimo e Matteo Bertelle dodicesimo davanti a Joel Esteban. Domani alle 12 italiane la gara.

Moto2: González più veloce di Aldeguer

Dopo la Moto3 anche in Moto2 il tempo della pole position conquistata da González è valso il nuovo record di categoria. Grande gioia per il pilota del team Gresini, che ha mantenuto il primato anche dopo l'ultimo giro lanciato di Fermín Aldeguer, che si è fermato a 134 millesimi dal suo avversario.

Ottima prima fila anche per Aron Canet, terzo davanti ad Alonso Lopez, quarto in sella alla seconda Boscoscuro del team SpeedUp. In seconda fila con lo spagnolo anche Joe Roberts e Albert Arenas, rispettivamente quinto e sesto.

Terza fila per Ai Ogura, Sergio García e Somchiat Chantra. Per trovare il primo degli italiani bisogna scendere fino alla quarta fila, con Tony Arbolino dodicesimo alle spalle di Jeremy Alcoba e Marcos Ramírez. Poco distanti anche Celestino Vietti e Dennis Foggia, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo. L'appuntamento con la gara di Moto2 è alle 13:15 di domani, orario italiano.

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: