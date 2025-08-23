Moto2 | GP Ungheria, Qualifiche: poker Moreira, sorpresa Zonta

Un duello in salsa top class ha animato le qualifiche della Moto2. A spuntarla è Diogo Moreira per la quarta pole position della stagione. Il grande rivale per il campionato, Manuel González, chiuderà la prima fila. Tra i due litiganti si è infilato Zonta van den Goorbergh.

Moreira-González, duello rimandato a domani

Diogo Moreira e Manuel González non sono solamente al centro della lotta per il titolo mondiale della Moto2. I due, secondo le ultime indiscrezioni, sono destinati a salire in MotoGP nella prossima stagione con Prima Pramac Yamaha e LCR Honda. Nonostante la vicinanza tra i due in classifica, in pista non c'è mai stato un vero e proprio confronto. Potrebbe esserci domani, dato che i due sono i più indicati dagli addetti ai lavori per la vittoria di domani. Il primo round è andato al brasiliano, capace di stampare un 1:40.380 per la quarta partenza dal palo del 2025 dopo la “tripletta” tra Aragón ed Assen.

González, però, non è secondo. Tra i due fenomeni della classe di mezzo si è messo Zonta van den Goorbergh, il talentuoso olandese di RW Racing. Il ventenne è capace del colpo secco che lo ha visto veramente vicino alla pole position: solo 50 millesimi lo separano da Moreira, mentre González è 3° a 82 millesimi dal poleman. Ancora più impressionante la prestazione di van den Goorbergh, partito dal Q1.

Si rivedono Dixon e Canet, rookie protagonisti

Dopo un Gran Premio d'Austria nero, alcuni dei più esperti della Moto2 riescono a risalire nel corso delle qualifiche al Balaton Park. Jake Dixon aprirà la seconda fila dello schieramento forte del 4° tempo totale, mentre Arón Canet (partito dal Q1, ndr) sarà sulla sesta casella. Tra i due protagonisti si è infilato una delle sorprese della seconda parte dell'anno: Collin Veijer sta ripagando il team Ajo della fiducia posta nei suoi confronti. Dopo l'ottimo risultato del Red Bull Ring, il debuttante olandese chiude la top 5 in qualifica.

In terza fila ci sono gli altri due rookie terribili: Daniel Holgado, scattato primo una settimana fa, ha preceduto il compagno di squadra David Alonso per la 7ª posizione sullo schieramento di partenza. A chiudere la terza fila è un'altra gradita sorpresa: Ayumu Sasaki, che finalmente si fa valere in quella che rimane un'avventura sottotono dopo quanto fatto vedere in Moto3. Filip Salac chiude la top 10, da segnalare il 12° posto di Adrián Huertas. Alonso López e Barry Baltus sono rispettivamente 14° e 15°. Ancora indietro gli italiani: Tony Arbolino è 22° davanti a Celestino Vietti (23°).

Moto2 | GP Ungheria: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

