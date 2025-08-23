Moto2 | GP Ungheria, Qualifiche: poker Moreira, sorpresa Zonta
Il brasiliano si prende la quarta pole dell'anno precedendo il sorprendente van den Goorbergh. Chiude la prima fila González.
Un duello in salsa top class ha animato le qualifiche della Moto2. A spuntarla è Diogo Moreira per la quarta pole position della stagione. Il grande rivale per il campionato, Manuel González, chiuderà la prima fila. Tra i due litiganti si è infilato Zonta van den Goorbergh.
Moreira-González, duello rimandato a domani
Diogo Moreira e Manuel González non sono solamente al centro della lotta per il titolo mondiale della Moto2. I due, secondo le ultime indiscrezioni, sono destinati a salire in MotoGP nella prossima stagione con Prima Pramac Yamaha e LCR Honda. Nonostante la vicinanza tra i due in classifica, in pista non c'è mai stato un vero e proprio confronto. Potrebbe esserci domani, dato che i due sono i più indicati dagli addetti ai lavori per la vittoria di domani. Il primo round è andato al brasiliano, capace di stampare un 1:40.380 per la quarta partenza dal palo del 2025 dopo la “tripletta” tra Aragón ed Assen.
González, però, non è secondo. Tra i due fenomeni della classe di mezzo si è messo Zonta van den Goorbergh, il talentuoso olandese di RW Racing. Il ventenne è capace del colpo secco che lo ha visto veramente vicino alla pole position: solo 50 millesimi lo separano da Moreira, mentre González è 3° a 82 millesimi dal poleman. Ancora più impressionante la prestazione di van den Goorbergh, partito dal Q1.
Si rivedono Dixon e Canet, rookie protagonisti
Dopo un Gran Premio d'Austria nero, alcuni dei più esperti della Moto2 riescono a risalire nel corso delle qualifiche al Balaton Park. Jake Dixon aprirà la seconda fila dello schieramento forte del 4° tempo totale, mentre Arón Canet (partito dal Q1, ndr) sarà sulla sesta casella. Tra i due protagonisti si è infilato una delle sorprese della seconda parte dell'anno: Collin Veijer sta ripagando il team Ajo della fiducia posta nei suoi confronti. Dopo l'ottimo risultato del Red Bull Ring, il debuttante olandese chiude la top 5 in qualifica.
In terza fila ci sono gli altri due rookie terribili: Daniel Holgado, scattato primo una settimana fa, ha preceduto il compagno di squadra David Alonso per la 7ª posizione sullo schieramento di partenza. A chiudere la terza fila è un'altra gradita sorpresa: Ayumu Sasaki, che finalmente si fa valere in quella che rimane un'avventura sottotono dopo quanto fatto vedere in Moto3. Filip Salac chiude la top 10, da segnalare il 12° posto di Adrián Huertas. Alonso López e Barry Baltus sono rispettivamente 14° e 15°. Ancora indietro gli italiani: Tony Arbolino è 22° davanti a Celestino Vietti (23°).
Moto2 | GP Ungheria: i risultati delle Qualifiche
Valentino Aggio
