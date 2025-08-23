Moto3 | GP Ungheria, Qualifiche: strategia perfetta e pole per Quiles

A conquistare la pole position della Moto3 sul tracciato di Balaton Park è stato Maximo Quiles. Insieme a lui in prima fila Valentin Perrone e Ángel Piqueras. Ancora in difficoltà Josè Antonio Rueda, solo 8°.

Maximo Quiles non ha rivali

Maximo Quiles domani partirà davanti a tutti per il Gran Premio d'Ungheria della Moto3. Il rookie del team Aspar ha adottato una strategia diversa rispetto al resto del gruppo: lo spagnolo ha deciso di utilizzare solo un set di gomme, girando da solo in pista quando gli altri piloti erano fermi ai box. Nessuno è riuscito a fermare il giovane rookie, che ha dimostrato di non avere avversari su questo tracciato e con il passo mostrato domani potrebbe puntare alla sua seconda vittoria della carriera nella entry class. Scatteranno di fianco a lui in prima fila Valentin Perrone e Ángel Piqueras. É una terza posizione importante per lo spagnolo, che sembra in ripresa dopo una prima parte di stagione più complicata. Apre la seconda fila Alvaro Carpe, seguito dai due piloti del team Intact GP David Muñoz e Guido Pini.

É stata un'altra qualifica difficile per José Antonio Rueda. Il leader del mondiale non è mai riuscito ad essere veloce, chiudendo solamente in ottava posizione. Domani sarà chiamato alla rimonta, se non vuole perdere altri punti nella classifica mondiale. Di fianco a lui dalla nona casella partirà Adrian Fernández, seguito dal compagno di squadra David Almansa in decima posizione.

Foggia 11°, beffato Casey O'Gorman

Undicesima posizione per Dennis Foggia, a +673 millesimi dalla pole position. Dodicesima posizione per Taiyo Furusato. Il giapponese era uno dei candidati alla prima fila, ma una caduta negli ultimi minuti del Q2 non gli ha permesso di portare a termine un ultimo time attack. Apre la quinta fila Nicola Carraro, seguito da Joel Kelso e Marcos Uriarte, lo spagnolo scatterà, però, dall'ultima casella della griglia di partenza a causa di una penalità. Solo diciottesimo Riccardo Rossi.

Non è riuscito a qualificarsi per il Q2 Casey O'Gorman, per soli 48 millesimi e domani partirà dalla diciannovesima posizione. Qualifica anonima per Stefano Nepa, mai competitivo, ha chiuso in ventiseiesima posizione. Davanti a lui Leonardo Abruzzo. Entrambi i piloti italiani avanzeranno però di una posizione grazie alla penalità di Marcos Uriarte.

Moto3 | GP Ungheria: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea