MotoGP | GP Australia, Practice: Bezzecchi e Miller al comando del venerdì

Il primo ad accedere al turno di Q2 per il round australiano della MotoGP è Marco Bezzecchi, che si prende la prima posizione nel turno di Practice. Nel corso della mattina l’onore è andato invece a Jack Miller, eroe di casa primo nelle Prove Libere 1.

Bezzecchi primo nelle Practice, fermo in Q1 Aldeguer

Nell’emisfero australe è andato in scena il turno di Practice del weekend in Australia della MotoGP, in una sessione che ha visto Marco Bezzecchi prendersi la prima posizione. Il pilota di casa Aprilia è stato artefice del suo miglior giro fatto segnare in 1:26.492, cosa che lo ha portato in testa alla classifica e di conseguenza direttamente in Q2. Ad accedere già al secondo turno di Qualifica arriva a sorpresa anche Raul Fernandez: il numero #25 ha infatti girato in 1:26.783, il che gli garantisce la seconda posizione generale e una situazione privilegiata per le qualificazioni del sabato. A chiudere la Top 3 ci pensa invece Fabio Di Giannantonio, che ha dimostrato nel corso del pomeriggio del venerdì di poter fare segnare un giro in 1:26.912 e di potersi quindi prendere la terza piazza. Turno decisamente positivo anche per Fabio Quartararo, che chiude al quarto posto e arriva così direttamente in Q2, portandosi alle spalle Álex Márquez, che invece si prende la quinta posizione con un giro in 1:26.945. Sesta piazza poi per Alex Rins, che così facendo si porta già avanti col lavoro in vista delle Qualifiche, avendo alle sue spalle in classifica Luca Marini e Pol Espargaro, che invece si prendono il settimo e l’ottavo posto. Entrano con un piccolo margine infine Pecco Bagnaia e Pedro Acosta: il numero #63 ha girato in 1:27.132, prendendosi la nona posizione, mentre il pilota spagnolo sì è preso il decimo posto, ultimo piazzamento utile per accedere al Q2. Esclusi momentaneamente dai giochi sono quindi Fermín Aldeguer e Brad Binder, undicesimo e dodicesimo alla bandiera a scacchi, seguiti a ruota da Jack Miller, che invece si prende il tredicesimo posto. Arriva in quattordicesima posizione invece Joan Mir, accompagnato nella seconda parte della classifica da Johann Zarco e Miguel Oliveira, che invece hanno chiuso quindicesimo e sedicesimo.

MotoGP | GP Australia: i risultati delle Practice

Credits: Mototiming

Le FP1 sono di Miller, con Álex Márquez al 2° posto

Nelle prime fasi dell’appuntamento in Australia con la Classe Regina, chi ha avuto la meglio sul resto del gruppo è stato invece Jack Miller. Nel turno di Prove Libere 1 il pilota di casa ha chiuso il suo miglior giro di pista in 1:28.281, prendendosi la prima posizione e iniziando al meglio il weekend australiano. A poca distanza dal pilota Yamaha arriva poi Álex Márquez, che ha messo la sua firma su un tempo di 1:28.317 e si è posizionato quindi in seconda piazza, portando con sé Pedro Acosta in Top 3. Il numero #37 ha infatti girato in 1:28.416, chiudendo il primo turno del weekend con il piede giusto. La quarta posizione alla bandiera a scacchi è arrivata per Fermìn Aldeguer, che così facendo si tiene alle spalle Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi, rispettivamente quinto e sesto allo scadere del tempo. Chi ha avuto un buon primo turno è stato anche Pecco Bagnaia, che si prende la settima posizione e inizia a mettere le basi per quello che potrebbe essere un weekend di riscatto. Dietro di lui arriva poi Johann Zarco, ottavo al termine del turno, seguito a stretto giro da Fabio Di Giannantonio, che invece si mette in nona posizione. Chiude la Top 10 Brad Binder, con Raul Fernandez all’undicesimo posto e Joan Mir al dodicesimo. Più fatica poi per Luca Marini, che chiude in tredicesima posizione, avendo alle sue spalle Franco Morbidelli in quattordicesima e Enea Bastianini in quindicesima.

MotoGP | GP Australia: i risultati delle FP1

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | GP Australia: le parole dei piloti alla vigilia di Phillip Island