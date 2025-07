MotoGP | GP Repubblica Ceca, Sprint: Bastianini, primo podio con KTM

Enea Bastianini conquista il primo podio da pilota KTM nella Sprint del GP Repubblica Ceca di MotoGP. L’italiano si è quindi ripreso alla grande dall’intossicazione che gli aveva fatto saltare la gara in Germania, portando a casa il miglior risultato stagionale finora.

Dall’intossicazione al podio

Dall’intossicazione al podio per Enea Bastianini, che conquista il terzo posto nella Sprint del GP Repubblica Ceca di MotoGP. Il pilota italiano di KTM riesce così ad agguantare il miglior risultato stagionale dopo un inizio di campionato per niente semplice e che lo ha visto lottare tra mille difficoltà. Ultima, come detto prima, l’intossicazione alimentare che lo ha costretto a dare forfait la scorsa settimana in Germania, ma Bastianini si è presentato a Brno in ottima forma già dal venerdì. Enea infatti aveva già mostrato un ottimo passo nelle libere, salvo poi fare un passo indietro in qualifica dove non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione.

La partenza a centro gruppo non l’ha però scoraggiato, e giro dopo giro è riuscito a risalire la classifica superando prima Fabio Quartararo e successivamente Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi portandosi alle spalle del compagno di marca Acosta che oggi ha chiuso in seconda posizione alle spalle di Marquez. Bastianini è riuscito a ritrovare la velocità mostrata già nel venerdì, riuscendo questa volta a concretizzare con un podio che vale tanto soprattutto a livello di morale. Al termine della Sprint del GP Repubblica Ceca Bastianini ha dichiarato: “E’ stata una gara molto bella ed in cui mi sono divertito. Purtroppo in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo e sono partito più indietro. Ma in questa gara sapevo che sarebbe andata diversamente, forse anche perché sapevo di non avere riferimenti su questa pista con una MotoGP, e questo mi ha sicuramente aiutato. Sapevo che avrei fatto una bella gara anche se non pensavo di salire sul podio, ed è stata una sorpresa anche per me anche se il ritmo era buono”.

Bastianini: “E’ bello tornare a guidare così”

Bastianini quindi ritrova il podio in una delle sue piste preferite, con la speranza che i problemi che lo hanno afflitto finora siamo finalmente risolti: “La pista è una delle mie preferite, visto che sono stato forte anche in passato qui a Brno. Oggi riuscivo a fare quasi tutto quello che volevo soprattutto nella prima parte di gara. Alla fine però l’anteriore è calato e non sono riuscito ad attaccare e fare quel qualcosa in più. Pero mi sentivo molto a mio agio. Anche ad Assen ero riuscito ad andare forte però partendo da dietro è sempre difficile. Ma ero sicuro di aver fatto un passo avanti sia a livello di setup che di guida, ed oggi l’ho dimostrato. E’ bello tornare a guidare così”.

Una delle chiavi che hanno portato a questo risultato è stato sicuramente l’alto livello di grip della pista, che ha permesso a KTM di ritrovare una competitività che sembrava perduta ad inizio stagione. La moto infatti è sempre stata molto nervosa su altre piste, mentre qui a Brno ha dimostrato velocità non solo in rettilineo ma anche in curva dove è parsa parecchio stabile. Bastianini a riguardo ha dichiarato: “Solitamente quando cerco la velocità a centro curva vado sempre largo e non riesco a chiuderla. Qui invece è stato diverso, già dal primo turno ho visto che riuscivo a girare abbastanza bene, portando velocità come piace a me. Li ho capito che questo fine settimana potevamo ottenere qualcosa in più. Ovviamente do sempre il massimo però quando parti indietro a volte rischi di fare un gran casino. Oggi invece è andata diversamente perché ho ritrovato fiducia sull’anteriore”.

Peccato per quel calo della gomma anteriore nel finale se no probabilmente sarebbe stato possibile lottare per un risultato ancora migliore: “Ho dato tutto ed ho preso anche dei rischi, come è giusto quando lotti per il podio. Oggi ero veloce e potevo fare quel qualcosa in più. Avevo anche pensato di poter vincere, anche se ancora è presto”.

Julian D’Agata