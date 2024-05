F1 | GP Monaco, Leclerc riporta la Ferrari in pole: “L’obiettivo è vincere”

Charles Leclerc conquista una straordinaria pole position nelle qualifiche del GP Monaco di F1. Il pilota della Scuderia Ferrari riesce infatti a riportare la Rossa davanti a tutti dopo le 8 partenze al palo di Max Verstappen, ma l’obiettivo adesso è quello di vincere finalmente sul circuito di casa.

Una pole che fa ben sperare

Una pole position che fa ben sperare quella conquistata oggi da Charles Leclerc nelle qualifiche del GP Monaco di F1. La Ferrari ritorna infatti davanti a tutti in qualifica dopo le 8 pole consecutive di Max Verstappen conquistando la sua partenza al palo numero 250, e lo fa proprio a casa del suo pilota di punta che già in passato era riuscito per ben 3 volte a piazzarsi davanti a tutti ma senza riuscire ad ottenere il bottino più importante, e cioè vincere la gara domenica. I segnali però in questo weekend sono parecchio incoraggianti con Leclerc che è stato parecchio veloce in tutto l’arco del fine settimana, essendo in testa al venerdì ma anche nelle FP3 di oggi. Il monegasco infatti è sempre stato al top nel secondo e nel terzo settore perdendo però nel primo, ma oggi e nel momento in cui più conta è invece riuscito a tirare fuori il colpo del fuoriclasse ed a mettere tutto insieme, segno che la concentrazione la voglia di vincere sono al massimo.

Anche se c’e da dire che non è stato un weekend del tutto perfetto, in quando al termine della terza sessione di prove libere è stato necessario sostituire il motore al monegasco a causa di un sensore di temperature che ha fatto accendere un allarme. I tecnici della Rossa hanno preferito quindi, in via del tutto precauzionale e per non perdere ulteriore tempo, di sostituire la power unit e di permettere a Leclerc di scendere in pista senza ulteriori pensieri. Come detto prima però Leclerc aveva ottenuto già in altre due occasioni la pole nel Principato non riuscendo però mai a concretizzarla. Domani potrebbe essere finalmente l’occasione giusta per il monegasco di vincere finalmente in casa sua, anche perché la Ferrari vista oggi ed a detta di Leclerc è più forte di quanto lo fosse in passato. Però si sa che tra le stradine del Principato tutto può succedere, e la partenza dalla pole sebbene avvantaggi chi sia davanti non è detto che venga trasformata in vittoria, come del resto già Leclerc ha imparato a conoscere.

Le dichiarazioni di Leclerc

Al termine delle qualifiche del GP Monaco, Charles Leclerc ha dichiarato:

“E’ stato veramente fantastico. Le sensazioni dopo una qualifica qui sono sempre molto speciali e sono molto felice del mio giro. Tuttavia ho imparato in passato che a Monaco le qualifiche non sono tutto, ma di certo aiutano. Ho visto svanire due vittorie dopo due pole, quindi sono più cauto perché so che dobbiamo finire il lavoro domani. Le qualifiche sono state abbastanza complicate. In Q1 ho preso un pezzo di striscione che mi ha rallentato. Quando sono rientrato ai box lo abbiamo tolto ma è stato difficile perché speravo che non ci fossero bandiere. In Q2 invece ho faticato con il bilanciamento della macchina. In Q3 abbiamo fatto delle modifiche sull’ala anteriore e per fortuna è andato tutto per il meglio”.

Leclerc continua però a predicare calma:

“Dobbiamo mettere tutto insieme domenica. In Passato non ci siamo riusciti ma adesso siamo una squadra più forte, siamo in una posizione migliore e sono sicuro che potremo fare grandi cose domani. L’obiettivo è vincere. Ho bisogno di una buona partenza e una volta che ci saremo riusciti spero che anche Carlos riesca a partire bene. Se dovesse riuscirtici a quel punto potremmo essere in prima e seconda posizione, e potremmo gestire al meglio la gara come squadra, sarebbe lo scenario perfetto. Qualsiasi cosa accadrà dobbiamo portare a casa la vittoria”.

