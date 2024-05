F1 | GP Monaco, Qualifiche: uno strepitoso Leclerc firma la pole in casa

Charles Leclerc mantiene le attese e firma la pole position per il GP Monaco di F1, la terza in carriera per lui nel Principato. Il monegasco della Ferrari riesce ad avere la meglio sui suoi avversari nella sessione di qualifiche più difficile dell'anno, con la McLaren di Oscar Piastri accanto a lui in prima fila e la coppia Sainz e Norris pronti a scattare dalla seconda, mentre la Red Bull è la grande sconfitta di questo sabato a Montecarlo.

Predominio Ferrari e McLaren, Verstappen contro il muro

Charles Leclerc è riuscito a gestire la pressione (e movimenti strani dei pedali nel Q3) per mettere a segno un giro mostruoso in 1:10.270 e firmare la 250esima pole nella storia della Ferrari in Formula 1. Ora per lui manca l'ultimo tassello per spezzare la maledizione: nel 2021 non è riuscito a partire dopo l'incidente nelle qualifiche, nel 2022 è stato invece tradito dal muretto e dal meteo. La terza volta sarà quella buona?

Il più vicino a lui è stato l'australiano Oscar Piastri, che si riconferma comunque in prima fila dopo quella di Imola (e stavolta resterà tale per la gara). Buon lavoro anche da parte di Carlos Sainz che riesce a mettere la seconda Rossa di Maranello in terza posizione dopo un weekend finora molto difficile, con un Lando Norris che, dopo lo spauracchio dell'eliminazione al Q1, si piazza in quarta posizione. Qualifica dolceamara per la Mercedes che piazza George Russell quinto e Lewis Hamilton settimo, dopo che forse entrambi avevano sognato qualcosa di più dopo le prove libere.

Grande delusione per la Red Bull e per Max Verstappen: l'olandese non riesce stavolta a ovviare ai limiti della RB20 sullo stretto circuito monegasco e un contatto con le barriere nell'ultimo tentativo del Q3 lo condanna ad una partenza dalla sesta posizione, nonché all'interruzione della sua striscia di 8 pole consecutive (record a pari merito con Ayrton Senna). Dietro di loro, Yuki Tsunoda (RB) si conferma il primo degli altri in ottava posizione, precedendo Alex Albon (Williams) e Pierre Gasly (Alpine) che partiranno dalla quinta fila dopo aver fatto un ottimo lavoro qualificandosi al Q3.

Doppio shock Alonso e Perez: entrambi eliminati nel Q1

Grande tensione e sorprese anche nelle prime due sessioni di qualifica: nel Q1 si è assistiti alla clamorosa doppia eliminazione di Fernando Alonso e Sergio Perez che domani scatteranno rispettivamente 16° e 18°. Una doccia fredda soprattutto per il pilota messicano, che si ritrova fuori alla prima sessione di qualifiche del Principato per il secondo anno consecutivo. Nessuon shock invece nel Q2, rivelatasi comunque una sessione tiratissima con Esteban Ocon (Alpine) che è rimasto eliminato per soli 69 millesimi.

Il francese aprirà la sesta fila davanti alla Haas di Nico Hulkenberg, mentre a seguire avremo Daniel Ricciardo (RB) e Lance Stroll (Aston Martin) dalla settima fila. Kevin Magnussen (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin) comporranno l'ottava fila, nona fila invece per Logan Sargeant (Williams) e Sergio Perez (Red Bull), mentre le Kick Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou scatteranno dal fondo dello schieramento.

Credits: Formula 1 / X.com

L'appuntamento si sposta a domani alle ore 15, per il via di una gara che si preannuncia tiratissima ed estremamente equilibrata.

Andrea Mattavelli