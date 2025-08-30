IndyCar | Music City GP: Pato O'Ward agguanta la pole

Pato O'Ward porta a casa l'ultima pole position della stagione IndyCar 2025: il pilota della McLaren ha regolato il resto del gruppo con una media di 202,621 mph sui due giri di qualifica al Nashville Superspeedway. David Malukas partirà secondo, davanti a Christian Lundgaard e Alex Palou.

Chiusura sul super-speedway

Come consuetudine IndyCar sugli ovali, la posizione di qualifica è stata determinata con la velocità media su due giri, con i piloti che hanno preso la via della pista in ordine inverso rispetto alla classifica di campionato. Tra i primi avventori del catino, solo Nolan Siegel ha stampato un giro con una media alta (201,375 mph), buona per concludere in settima posizione.

Josef Newgarden è stato il primo a battere (di poco) la prestazione di Siegel, nonostante lamentasse alcuni problemi con la vettura, troppo spesso in zona limitatore. Successivamente il primato andava a David Malukas, significativamente più veloce di Newgarden, e anche di uno Scott McLaughlin, che pareva avere i numeri per saltare davanti.

Malukas pareva avere le carte in regola per puntare alla partenza al palo, considerato l'aver messo dietro anche Christian Lundgaard e Scott Dixon. Solo Pato O'Ward e Alex Palou erano rimasti in gara: a quel punto O'Ward dimostrava tutto il potenziale della McLaren, che aveva segnato la prestazione più veloce nelle prove libere.

O'Ward ha messo assieme un primo giro velocissimo, circa mezzo miglio all'ora più veloce di Malukas. Poi ha mantenuto lo stesso passo anche nella seconda tornata, concludendo la giornta con una velocità media superiore a 202 mph, unico tra i piloti scesi in pista. Regolato Malukas rimaneva solo il dominatore della stagione: Palou però non è riuscito a tenere il passo di O'Ward, concludendo quarto.

Tra le prestazioni da notare, evidenziamo il quindicesimo posto di Colton Herta: secondo i rumors circolati in questi ultimi giorni, sarebbe destinato ad un passaggio in F2 per la prossima stagione.

Tabella dei tempi

Credits: www.indycar.com

Con Alex Palou già campione IndyCar 2025, la gara di domani sarà interessante per definire le posizioni dei runner-up.

Luca Colombo