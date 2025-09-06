WorldSSP | Magny-Cours, Gara 1: impresa di Manzi, recupero su Öncü e vittoria

Impresa di Stefano Manzi in Gara 1 WorldSSP a Magny-Cours. Il pilota italiano ha rischiato di cadere al penultimo giro: proprio quando sembrava finita, l'italiano ha recuperato a velocità folle per infilare Can Öncü al termine di un ultimo giro al cardiopalma. Podio per Alberto Surra al debutto.

Recupero senza senso di Manzi all'ultimo giro

Se il weekend di Nevers portava con se la sensazione di un possibile crocevia per le sorti di questo Mondiale, allora Stefano Manzi ha sbagliato poco o nulla in questo sabato. Nonostante la pole mancata, il talento italiano prossimo allo sbarco in WorldSBK 2026 con Yamaha e GRT, è stato autore di una lotta incandescente con Can Öncü dalla partenza fino alle fasi finali della gara tra sorpassi e incroci continui.

Manzi ha rischiato grosso al penultimo giro quando una chiusura dell’anteriore in curva 14 lo ha lasciato con oltre 3 secondi da recuperare negli ultimi 4 chilometri, ma l’ultimo giro velocissimo del pilota riminese gli ha consentito di riattaccarsi a Can e di ri-superarlo sempre alla curva 14, così da completare una gara capolavoro. Il rivale del team Evan Bros, invece, perde una grossa occasione per riavvicinarsi a Manzi e ora, con 64 punti di ritardo, comincia a vedere sempre più lontano il sogno iridato.

Debutto con podio per Surra, settimo Farioli

Sul podio per l’Italia finisce anche un fantastico Alberto Surra: il giovane torinese classe 2004, al debutto nella WorldSSP con Evan Bros in sostituzione di Aldi Mahendra, è riuscito a conquistare il terzo posto dopo una lotta estenuante con Lucas Mahias che, seppur giunto prima di lui sul traguardo, è stato penalizzato di tre secondi per un taglio curva irregolare scendendo così in quarta posizione. Dietro alle irraggiungibili R9 troviamo Corentin Perolari in top 5 come “primo degli altri” con la Honda davanti a Tom Booth-Amos sulla Triumph.

Settima la prima delle MV Agusta con Filippo Farioli bravo a risalire dopo la partenza dalla 12ª posizione, subito dietro Jeremy Alcoba (Kawasaki) e Phillip Oettl (Ducati Feel Racing). Opaca invece la prestazione di Bo Bendsneyder che dalla quinta casella crolla al decimo posto, tra gli italiani vanno a punti anche Raffaele De Rosa (QJMotor) in 13ª e Niccolò Antonelli (VFT Racing) in 15ª posizione. Da segnalare tra i tanti ritirati Federico Caricasulo, caduto in curva 17 mentre era sesto, e Marcel Schroetter, che ha dovuto abbandonare la gara dopo un contatto con Niki Tuuli nelle fasi iniziali.

WorldSSP | Magny-Cours: i risultati di gara 1

Credits: WorldSBK

Andrea Mattavelli