WorldSBK | Salto di categoria per Stefano Manzi: sarà in GRT

Confermato uno dei passaggi più attesi nel WorldSBK. Stefano Manzi passerà finalmente alla categoria più importante delle derivate dalla serie. Il pilota italiano, attuale leader del WorldSSP, sarà nella formazione GRT insieme a Remy Gardner.

Manzi, finalmente il passaggio nel WorldSBK

Negli ultimi anni Stefano Manzi si è confermato come uno dei punti di riferimento del WorldSBK. Con due piazzamenti al secondo posto nella graduatoria mondiale dietro a Nicolò Bulega e Adrián Huertas, ora il pilota di Ten Kate Racing sta sfruttando a pieno le qualità della sua nuovissima Yamaha R9. Dopo le vittorie a Balaton Park, Manzi ha ben 59 punti di vantaggio sul primo inseguitore in campionato e potrebbe presentarsi al WorldSBK con il biglietto da visita più prestigioso di tutti, ovvero quello di campione del mondo. La notizia era ovviamente nell'aria, alla luce dei risultati ottenuti in stagione e alla prima presa di contatto con la Yamaha R1 avvenuta ai test di Misano prima del round di metà giugno. Manzi avrà un compagno ingombrante come Remy Gardner, recentemente annunciato da Yamaha per il quarto anno consecutivo dopo il titolo di Moto2 nel 2021 ed il solo anno con KTM in MotoGP. Manzi prenderà quindi il posto di Dominique Aegerter, il quale dovrebbe accasarsi sulla Ducati della formazione Go Eleven al posto di Andrea Iannone, il cui futuro è ancora incerto.

Parla Manzi: “Un sogno che si avvera”

È da anni che si parla dell'arrivo di Stefano Manzi nel WorldSBK sia per i grandi risultati ottenuti che per la sua statura. Il pilota Yamaha ha dichiarato dopo la notizia dell'ufficialità: “Sono felice ed orgoglioso: questo è un passo che qualsiasi pilota delle categorie minori sogna: chiunque vuole essere nella top class. Ho cominciato con Yamaha nel 2023 ed ogni anno abbiamo ottenuto grandi risultati insieme. Mi sono divertito molto a guidare la R1 a Misano, non vedo l'ora di cominciare. Per ora, però, il mio focus rimane il WorldSSP fino alla fine della stagione”.

Valentino Aggio

