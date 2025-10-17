WorldSBK | Jerez, Razgatlıoğlu in difficoltà? "Sono rilassato"

Non è stato un venerdì come gli altri per Toprak Razgatlıoğlu. Il leader del campionato, che potrebbe vincere il terzo titolo WorldSBK già domani pomeriggio in Gara 1, sembra lontano rispetto allo sfidante Nicolò Bulega. Qualcuno parla di pressione visto il momento catartico, ma il turco ci ha tenuto a tranquillizzare tutti ai microfoni.

Venerdì sottotono per Toprak

Già dalle immagini televisive si poteva vedere come Toprak Razgatlıoğlu fosse ben diverso rispetto a quanto visto nella seconda parte del campionato. Il pilota BMW, all'ultimo weekend della carriera nel WorldSBK prima del meritato passaggio in MotoGP con la M1 di Prima Pramac Yamaha, ha riscontrato alcuni dei problemi che hanno caratterizzato la prima parte di stagione della M1000RR. Un freno motore tutt'altro che eccellente, unito ad una difficoltà con le temperature ancora estive del sud della Spagna, hanno portato il #1 a giocare in difesa nel venerdì andaluso. Solitamente il turco dà priorità al passo gara nella prima giornata di prove, per questo a volte risulta più lontano di quanto in realtà sia. Cosa che non è avvenuta a Jerez de la Frontera, con El Turco solo 4° in FP2 pagando quasi mezzo secondo su Bulega.

L'ammissione: “Ero un po' arrabbiato dopo le FP1”

Leggendo attentamente le parole raccolte dai colleghi presenti in circuito, si può notare come Razgatlıoğlu abbia vissuto questa giornata in maniera diversa rispetto a quanto si possa pensare: “Dal punto di vista umano mi sento rilassato. Non ero poi così contento dopo la prima sessione: ero un po' arrabbiato perché non mi divertivo come nei test che abbiamo fatto su questo circuito. Al pomeriggio c'è stato un miglioramento, ma non è abbastanza. Non sento alcuno stress, sono concentrato soltanto sulla gara”.

Il pilota è poi sceso nel dettaglio riguardo le sue difficoltà tecniche ed il confronto con Nicolò Bulega: “Sento che la moto è leggermente diversa rispetto al test, ma abbiamo trovato un buon assetto al termine delle FP2. Il ritmo a gomme usate non è così male, ma abbiamo bisogno di qualcosa in più perché Bulega oggi è stato veramente veloce. In questo momento mi riuscirebbe difficile stare con lui perché ha un passo migliore del mio, soprattutto nei primi giri. Sta guidando la sua moto come se fosse un 600cc, mentre BMW fatica con il caldo. Sto lottando con la moto, soprattutto in frenata: anche a livello di freno motore non siamo al 100%, ma va sicuramente meglio rispetto alle FP1. Credo che domani mattina riusciremo a trovare quel qualcosa che ci permetta di lottare con Bulega”.

Razgatlıoğlu campione in Gara 1 se…

Ecco tutti gli scenari che vedrebbero Toprak Razgatlıoğlu campione del mondo per la terza volta in carriera dopo Gara 1 di domani.

Vince.

Arriva 2° e Bulega 3°.

Arriva 3° e Bulega 4°

Arriva 4° e Bulega 5°.

Arriva 5° e Bulega 4°.

Arriva 6° e Bulega 5°.

Arriva 7° e Bulega 5°.

Arriva 8° e Bulega 6°.

Arriva 9° e Bulega 7°.

Arriva 10° e Bulega 8°.

Arriva 11° e Bulega 9°.

Arriva 12° e Bulega 10°.

Arriva 13° e Bulega 11°.

Arriva 14° e Bulega 12°.

Arriva 15° e Bulega 13°.

Bulega arriva 14° o peggio.

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSSP | Jerez, Superpole: altra pole per Mattia Casadei