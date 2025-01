FRMEC | Abu Dhabi, Round 2: Giltaire si prende gara 1

Evan Giltaire conquista la sua prima vittoria stagionale nella gara d’apertura del secondo round del Formula Regional Middle East. Il pilota francese di R-ace GP ha preceduto sul traguardo Rashid Al Dhaheri (Mumbai Falcons) e Taito Kato (ART Grand Prix) dopo una corsa molto dura sul layout “Corkscrew” di Abu Dhabi, che ha penalizzato soprattutto il leader di classifica Freddie Slater.

Slater sbaglia, Giltaire ringrazia

Il talento britannico di Mumbai Falcons, partito dalla pole position, stava conducendo con maestria la gara fino al decimo giro quando Freddie, pressato da Giltaire, ha effettuato un pesante bloccaggio nella frenata dell’ultima chicane: un errore che ha rovinato irrimediabilmente le sue gomme anteriori e che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca all’attacco successivo di Giltaire.

Con il comando della gara in mano, il transalpino ha preso il largo lasciando agli altri la lotta per il podio. Slater non è riuscito a difendere neanche quello, venendo superato prima dal compagno Al Dhaheri (vincitore tra i rookie) e da Kato e poi anche da Jesse Carrasquedo (Pinnacle Motorsport), con Freddie che si è dovuto accontentare oggi della quinta posizione.

Badoer decimo e in pole per gara 2

Dietro di loro, Jin Nakamura (R-ace GP) ha resistito nel finale agli attacchi del suo compagno Ugo Ugochukwu per prendersi la sesta posizione. Segue Jack Beeton (Mumbai Falcons) che firma il suo primo arrivo a punti con l’ottavo posto, poi Theophile Nael (Saintéloc Racing). Decima posizione e Reverse Pole in gara 2 per un Brando Badoer (PHM Racing) bravo a salire di posizioni all’inizio dopo una qualifica non stellare.

Dietro all’italiano chiudono la zona punti Reza Seeworuthun (Mumbai Falcons) ed Ernesto Rivera (Pinnacle), 21° l'altro italiano Giovanni Maschio (Pinnacle). Da segnalare solo una Safety Car nei primi minuti per il contatto al primo giro tra Kulkarni ed Everett Stack che ha causato il ritiro dell’americano di PHM Racing.

Classifica piloti dopo 4 gare: Slater 88, Giltaire 80, Al Dhaheri 50, Nael 47, Badoer 40

Classifica rookie dopo 4 gare: Slater 120, Al Dhaheri 82, Kato 67, Rivera 65, Seeworuthun 45

Il secondo round del Formula Regional Middle East si concluderà domani con le due rimanenti gare sul tracciato abbreviato di Yas Marina. Gara 2 partirà alle ore 16:30 con Badoer in pole, mentre alle 19:55 (orario italiano) prenderà il via gara 3 con Giltaire in pole position e Brando dalla prima fila.

Andrea Mattavelli