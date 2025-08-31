F1 | GP Olanda, McLaren: Piastri da Oscar, Norris sfortunato

Il GP d’Olanda di F1 regala alla McLaren l’ennesima vittoria di questa stagione grazie alla super prestazione di Oscar Piastri, oggi semplicemente perfetto. Sfortunato invece Lando Norris che si deve arrendere a 7 giri dal termine a causa di un guasto alla power-unit che nega la doppietta al team di Woking.

Piastri, una gara da Oscar

Un Oscar Piastri perfetto quello visto oggi nel GP d’Olanda di F1. L’australiano ha infatti portato a casa una vittoria straordinaria, riuscendo a dominare la gara dal primo all’ultimo giro e senza farsi impensierire dalle safety car che oggi potevano rendere il risultato meno scontato. Piastri ha gestito tutto alla perfezione, dimostrando nonostante la sua giovane età di avere una maturità da campione affermato, mettendo una seria ipoteca sul Campionato che adesso lo vede con 34 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Il pilota McLaren adesso ha tutto nelle sue mani e se dovesse confermarsi a questi livelli il titolo sarebbe più che meritato.

Al termine del GP d’Olanda, l’australiano della McLaren ha così commentato: “E’ una sensazione straordinaria ed ho controllato la gara in ogni momento. E’ stato un finale incredibile ma io ho sempre avuto tutto sotto controllo ed ho aumentato la velocità solo quando era necessario. La gara è stata diversa rispetto allo scorso anno e sono contento del grande lavoro fatto dal team che mi ha permesso di tornare a vincere. Rispetto allo scorso anno non ho cambiato nulla di speciale ed ho cercato di migliorare ovunque fosse possibile. Nel venerdì sembrava potesse essere un fine settimana complicato ma in qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme ed oggi avevo un buon passo. Ripartire con una vittoria è positivo ma la strada è ancora molto lunga. Per questo continuerò a pensare ad una gara per volta. Penso già a Monza”.

Sfortuna Norris

Sfortunato invece Lando Norris, che come detto prima è stato costretto al ritiro a sette giri dalla conclusione per un guasto sulla sua power unit. L’inglese della McLaren sembrava avere tutto sotto controllo in questo weekend, ed invece ha subito la zampata del compagno di squadra prima in qualifica e successivamente in gara, dove nonostante vari tentativi non è mai riuscito ad impensierirlo. Il gap nel Mondiale adesso sale a 34 punti e Norris è consapevole che lo zero di oggi può pesare parecchio sulle sue chance iridate, anche se questo risultato può togliergli un pò di pressione di dosso permettendogli di focalizzarsi su ogni singolo weekend, anche considerato che da qui alla fine del campionato mancano ancora parecchie gare.

Sul problema avuto al motore Lando Norris ha dichiarato: “Non so quale fosse il problema, quello che posso dire è che il motore si è semplicemente spento. Non è colpa mia e non c’era niente che io potessi fare. Questo non era il mio weekend perché ieri sono stato penalizzato dal vento ed oggi sono stato sfortunato. Ovviamente è frustrante e fa male dal punto di vista del campionato. Ho perso tanti punti rapidamente e facilmente ma non sono cose che posso controllare, quindi lo accetto e vado avanti”.

Norris adesso dovrà rimboccarsi le maniche per recuperare il distacco nel Campionato: “L’unica cosa che posso fare è cercare di vincere ogni gara. Sarà difficile ma farò del mio meglio. Onestamente penso che questo weekend sia andato bene, perché ho perso poco nelle qualifiche e mi sono sentito sempre al meglio. Oggi c’era qualche piccolo aspetto da migliorare ma se non fosse stato per il vento sarei partito dalla pole e sono sicuro che la gara sarebbe stata diversa. Con Piastri è una lotta serrata, lui è un ottimo compagno di squadra ed è forte e veloce in ogni situazione, quindi recuperare terreno è difficile”.

Julian D’Agata