F1 | Il ritorno del Portogallo: Portimao in calendario nel 2027 e 2028

Un gradito rirorno quello che si appresta a vivere il Circus della F1 nel 2027 e nel 2028: l'Autodromo do Algarve di Portimao tornerà infatti ad essere parte integrante del calendario. L'ufficialità è arrivata questa mattina, dopo che i primi rumors erano iniziati a circolare già nella giornata di ieri.

La soddisfazione di Domenicali

Insieme a Imola, Portimao era stata una di quelle location che aveva trovato il proprio slot all'interno del calendario F1 nel periodo della pandemia Covid-19, quando era risultato impossibile andare a correre su diversi tracciati. Le edizioni disputatesi nel 2020 e nel 2021 avevano riscosso tante recensioni positive da parte di team e piloti per una pista bella, sfidante e anche molto interessante per chi guarda le gare in televisione. Il suo ritorno in calendario permetterà anche al pubblico sulle tribune di godere di uno spettacolo unico, tra curvoni e saliscendi molto complicati da affrontare. Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto è stata espressa dal CEO di F1 Stefano Domenicali.

Sono molto contento di vedere il ritorno di Portimao nel calendario per le edizioni del 2027 e 2028. In questo modo potremo continuare a far crescere la nostra già forte fanbase in Portogallo. E' un circuito che offre grandi emozioni dalla prima all'ultima curva, e terrà i fans col fiato sospeso per tutta la durata della gara. Voglio ringraziare tutte le autorità che hanno lavorato per rendere possibile il ritorno del circuito dell'Algarve in calendario.

Fuori l'Olanda, dentro il Portogallo: Imola al momento in stand-by

Con ogni probabilità, il tracciato di Portimao andrà ad occupare lo slot impegnato nel 2026 per l'ultima volta dal Gran Premio d'Olanda, con Zandvoort destinata, per il momento, a salutare la compagnia. Le date in programma dovrebbero, quindi, restare in totale 24, considerando anche il rinnovo ad anni alterni per Spa- Francorchamps.

Resta da capire la situazione in merito al tracciato di Imola, che potrebbe sfruttare proprio l'alternanza del Gran Premio del Belgio per inserirsi nel 2028 e 2030, anni in cui non si andrà sulle Ardenne. Al momento non sono ancora state espresse decisioni in merito, ma la sensazione è che si stia lavorando anche su questo aspetto, sempre che non arrivino altri circuiti a bussare alla porta della F1. Per il momento, comunque, ci godiamo il ritorno di un tracciato come quello di Portimao, vecchio stile nel suo disegno ma con un livello di sicurezza di certo che nulla ha da invidiare alle strutture extra-europee più gettonate. In queste settimane, probabilmente, ne sapremo di più anche sugli ulteriori sviluppi relativi ad altre location storiche per il Circus.

Nicola Saglia