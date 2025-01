F1 | GP Belgio: Spa rinnova fino al 2031…ma ad anni alterni

Lo storico circuito di Spa-Francorchamps ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto con Liberty Media per ospitare il GP Belgio di Formula 1 fino al 2031. La notizia, che ad un primo impatto farà certamente piacere agli appassionati del motorsport, nasconde però il dettaglio che l’estensione varrà solo per 4 dei 6 anni del nuovo contratto, lasciando così Spa fuori dal calendario per le stagioni 2028 e 2030.

Il GP Belgio rimane ma finisce nella rotazione

Il circuito belga, inaugurato nel 1921, è stato uno dei sette circuiti che hanno composto il programma del primo Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1950, rappresentando dunque una pietra miliare dello sport insieme a tracciati quali Monaco, Silverstone e Monza. Rinomato tra i piloti e gli appassionati, la pista ha ospitato il Circus fino al 1970 e poi dal 1985 ad oggi (dopo essere stato ampiamente rivisto e accorciato), tranne nel 2003 e 2006 (dove rimase fuori rispettivamente per le leggi sul tabacco e per la ristrutturazione del circuito), regalando sempre gare spettacolari e duelli storici come quello tra Schumacher e Hakkinen nel 2000.

Nel futuro di Spa a lungo termine rimarrà ancora la F1 ma con la rotazione che, come già anticipato, comincerà ad agire in primis sui circuiti europei. Così il GP Belgio verrà disputato “solamente” negli anni 2026, 2027, 2029 e 2031, così da lasciar spazio eventualmente a nuove tappe provenienti da altri continenti (come Rwanda e Qiddiya per fare due nomi), con Liberty Media che preme per farle entrare nel calendario puramente per ragioni economiche (e sotto questo punto di vista Zandvoort saluterà il Circus dopo il 2026).

Credits: Pirelli F1 Media Area

Le dichiarazioni

A parlare del rinnovo di Spa esordisce il boss Stefano Domenicali che, sul comunicato stampa della Formula 1, si è espresso sull’importanza di avere questo circuito mentre lo sport celebrerà quest'anno i suoi 75 anni di storia:

Il GP Belgio è una delle gare che ha composto il nostro primo Mondiale nel 1950, dunque l’anno del nostro 75° anniversario non poteva cominciare meglio senza questo importante rinnovo. Spa-Francorchamps è giustamente lodata da piloti e appassionati come uno dei circuiti più raffinati al mondo ed ha ospitato alcuni dei momenti più incredibili nelle nostre tante stagioni di Formula 1. Negli anni recenti ci sono stati anche dei lavori per migliorare le infrastrutture e l’esperienza per i fan e voglio ringraziare il promoter e il Governo di Wallonia per il loro supporto dedicato e passionato alla F1 in Belgio.

Grande soddisfazione anche per Pierre-Yves Jeholet, vice-presidente e ministro dell’economia del Governo di Wallonia:

Sono lieto che il GP Belgio sia stato confermato nel calendario per diversi anni. Il circuito provvede alla regione con le infrastrutture sportive di più alta qualità capaci di ospitare eventi eccezionali e, grazie alla Formula 1, Spa-Francorchamps, e Wallonia insieme ad esso, sono piazzati al centro dell’attenzione globale. In aggiunta alla visibilità internazionale, questo evento genera anche dei benefit economici importanti per Wallonia e per il Belgio. L’estensione della nostra relazione permetterà ai team del circuito di pianificare per il futuro, il che è enormemente positivo.

Infine, Melchior Wathelet e Vanessa Maes, presidente e CEO di Spa Grand Prix, hanno dichiarato in congiunta:

Siamo molto orgogliosi di questo rinnovo che riflette la fiducia mutuale costruita mentre aggiornavamo le nostre infrastrutture e registravamo numeri da record a una fantastica esperienza per i fan negli ultimi anni. Questa estensione del contratto è stata resa possibile grazie al supporto del Governo di Wallonia ma anche ai fan che credono che questo sia il circuito più bello al mondo. Insieme rafforzeremo il nostro impegno per lo sviluppo di questa meravigliosa regione.

Andrea Mattavelli