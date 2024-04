FIA F2 | Test Barcellona, day 3: Hadjar da record, Antonelli 13°

Isack Hadjar chiude al vertice l’ultima giornata di test collettivi Formula 2 a Barcellona abbassando il record di categoria. Bottino pieno per il team Campos Racing che piazza anche la vettura di Josep Martì in seconda posizione. Non ha brillato, almeno sul giro secco, Andrea Kimi Antonelli che non è andato oltre la tredicesima posizione.

Hadjar brilla nell’ultima giornata di test F2 a Barcellona

Si è chiusa la tre giorni di test F2 sul tracciato del Montmelò. Campos Racing conferma l’ottimo inizio stagione chiudendo la giornata con un ben augurante 1-2. Hadjar è riuscito ad abbassare il miglior riferimento della categoria girando in mattinata con un sorprendente 1:23.139, anche favorito da temperature ideali che hanno contribuito ad aumentare il grip della pista.

Il francese ha fatto il vuoto sugli avversari visto che il compagno di squadra, secondo classificato, dista oltre quattro decimi dal battistrada. Un Martì che, dopo il miglior tempo della giornata di ieri, ha ulteriormente limato un decimo alla sua miglior prestazione. Ottimo il riscontro anche da parte del pilota Williams Academy Franco Colapinto, terzo staccato di un decimo abbondante dal rivale davanti a sé.

Pur non migliorando la prestazione segnata nel day 2, Victor Martins si conferma nelle posizioni di vertice chiudendo quarto la giornata davanti a un Oliver Bearman capace di limare oltre un secondo dal suo miglior riferimento ottenuto ventiquattro ore prima.

La giornata di Kimi Antonelli

Non è riuscito nel salto di qualità invece Andrea Kimi Antonelli, tredicesimo così come nella giornata di ieri, e lontano oltre il secondo dal capo classifica. Se nella mattinata Antonelli si è concentrato sulla massima prestazione, il pomeriggio è stato dedicato alla ricerca della costanza sul passo gara, unico neo riscontrato nell’ultimo appuntamento australiano. Il pilota emiliano è attualmente al centro di indiscrezioni che lo vorrebbero in Formula 1 già dalla tappa di Imola, ma restano molti gli interrogativi sulla fattibilità dell’operazione.

Richard Verschoor porta la prima Trident in sesta posizione, davanti a Dennis Hauger e Zak O’Sullivan, ultimo tra i piloti ad essere scesi sotto l’1:24’. Zane Maloney e Paul Aron, rispettivamente primo e secondo classificato dell’attuale campionato 2024, chiudono la top ten. Nel turno del pomeriggio il solo Amaury Cordeel è riuscito a fare un balzo avanti, piazzandosi proprio davanti a Kimi Antonelli.

Così come successo nella giornata di ieri, ritroviamo nella seconda metà di classifica altri protagonisti quali Kush Maini e Gabriel Bortoleto, che anche in questa sessione finale non hanno speso tempo nel tentare un assalto al tempo. Prossima tappa Imola, quarto round stagionale, in programma il 17-19 maggio come contorno all’atteso ritorno del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Morning session results

