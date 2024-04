FIA F2 | Test Barcellona, day 2: svetta Martì davanti a Martins

La seconda giornata di test collettivi Formula 2 va a Josep Martì, rookie spagnolo entrato nei mesi scorsi a far parte del programma giovani Red Bull. Il talentino in forza al team Campos ha siglato la miglior prestazione odierna in 1:23.681, oltre un decimo e mezzo meglio del secondo classificato, Victor Martins.

Martì vicino ai tempi F2 2023

Prosegue a Barcellona la tre-giorni di test F2 in vista del prossimo appuntamento stagionale, il round di Imola. Questa mattina, la nuova generazione di monoposto è riuscita per la prima volta ad eguagliare se non battere i migliori crono della precedente. Il tempo fatto segnare da Martì è stato 3 decimi più rapido del miglior giro fatto segnare lo scorso anno nei test pre-season dal campione uscente Theo Pourchaire e solo un decimo più lento del tempo pole.

Dopo un difficile inizio di stagione, cerca risposte Victor Martins che si piazza secondo. Pochi millesimi più lontano troviamo uno dei protagonisti di questo inizio stagione, Dennis Hauger, che arrivato al suo terzo anno nella categoria è atteso al definitivo salto di qualità.

Isack Hadjar conferma l’ottima giornata del team Campos che chiude con il primo ed il quarto tempo la giornata odierna. Si conferma una costante nelle posizioni di vertice anche il rookie Paul Aron, secondo nella classifica generale, oggi quinto lontano appena due decimi e mezzo dalla leadership.

Franco Colapinto è sesto davanti al capo classifica Zane Maloney, settimo. Il pilota barbadiano, parte dell’Academy Sauber, spera di essere una scommessa dell’ambizioso progetto Audi e questo 2024, iniziato con il piede giusto, risulta cruciale. Chiudono la top ten Zak O’Sullivan, Richard Verschoor e Joshua Durksen.

Passo avanti per Antonelli

Dopo aver chiuso diciassettesimo la giornata di ieri, Andrea Kimi Antonelli dimezza il gap dalla vetta e si issa in tredicesima posizione. Solo diciannovesima posizione per l’altro pilota Prema Racing, Oliver Bearman, lontano due secondi dal vertice. Fuori dai dieci altri protagonisti come Arjun Maini, undicesimo, e Gabriel Bortoleto, leader della prima giornata e quest’oggi focalizzato sui long run. Domani ultimi chilometri prima di tornare in pista per il prossimo weekend ufficiale.

Classifica sessione mattutina

Samuele Fassino