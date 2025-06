WorldSBK | Misano, Razgatlıoğlu bomber: “La mia miglior domenica”

Prima tripletta del 2025 a casa del rivale: Misano è stata particolarmente clemente con Toprak Razgatlıoğlu, che esce dall'Emilia-Romgna con soli 9 punti di distacco da Nicolò Bulega nella graduatoria WorldSBK.

Toprak fa 62: “La mia domenica migliore”

Arrivare in territorio “nemico”, casa sia di Ducati che round casalingo di Nicolò Bulega, e fare bene non era di certo facile. Toprak Razgatlıoğlu ha vinto le tre manche al Marco Simoncelli in maniera trionfale, senza lasciare agli avversari alcuna speranza di vittoria. La domenica difficile di Nicolò Bulega, centrato in Superpole Race da Axel Bassani, ha aiutato il pilota BMW ad accorciare le distanze in classifica fino a soli 9 punti: “È stata la mia domenica migliore” ha esordito El Turco. Sono 62 i punti conquistati dal campione del mondo in carica del WorldSBK, che ha comunque sottolineato come la sua M1000RR non fosse ancora di suo gradimento: “Abbiamo migliorato in diverse aree della pista, specie l'ultimo settore. Nonostante ciò, in curva 1 e 4 ho avuto lo stesso problema degli scorsi giorni: il freno motore non funziona come voglio. La moto non si è comportata come nei test, una cosa che ho notato anche io”. Tutti avvisati, Bulega in particolare, dato che tra un mese il mondiale delle derivate andrà oltre il Canale della Manica: “Donington Park è la mia pista preferita in assoluto, quindi spero di ripetere quanto fatto lo scorso anno”.

L'incidente di Bulega: “Vittoria in Superpole Race fondamentale”

Toprak Razgatlıoğlu è stato spettatore privilegiato del contatto Bulega-Bassani, incidente che gli ha consegnato la vittoria della Superpole Race e lo ha lanciato alla prima tripletta del 2025: “Quando sono arrivato in curva 1, ho visto che Bassani era molto più veloce rispetto a me. Ho capito che cosa sarebbe successo di lì a poco. Io ho semplicemente aspettato per evitare di rimanere coinvolto nella caduta: di certo ero molto sorpreso nel vedere Nicolò [Bulega, ndr] a terra”. Da lì è cominciata una lunga gestione: “Ho spinto, ma non a tutta: sapevo quanto importante fosse la vittoria nella Superpole Race”.

Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora

Per una domenica da incorniciare, perché non terminare con uno stoppie? Il campione del mondo ha terminato con un suo tratto caratteristico proprio dove nel 2024 si è preso 500€ di multa: “Mi sono ricordato della multa dello scorso anno, ma non mi importava: volevo comunque fare uno stoppie”. Il turco ha poi concluso con la sua solita ironia: “Non so di quanto sia la multa ma la pago volentieri: ho ottenuto molti bonus in questo weekend”.

Capitolo MotoGP: “2026 fondamentale”

Dopo la splendida tripletta, Toprak Razgatlıoğlu ha velocemente toccato il tema MotoGP, in virtù del contratto che lo legherà a Yamaha Racing per i prossimi due anni: “I prossimi due anni ho un contratto e sono contento: ho realizzato il sogno di una vita firmando un contratto in MotoGP”. Il pilota BMW poi avvisa: “Ci voglio arrivare come campione del mondo WorldSBK 2025: questo è l'obiettivo”. Toprak ha poi chiuso parlando dell'opportunità dell'eventuale sella ufficiale al fianco di Fabio Quartararo nel 2027, per quanto prematuro: “Se il prossimo anno andrò forte, c'è una possibilità di entrare nel team ufficiale al fianco di Fabio [Quartararo, ndr]. Il 2026 sarà molto importante in ottica futura".

Da Misano - Valentino Aggio

