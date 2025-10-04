CIV | Mugello 2, Superbike Gara 1: ritorno vincente per Michele Pirro

Torna come i grandi sanno fare Michele Pirro nel Dunlop CIV Superbike. Il ducatista, costretto al forfait ad Imola per la contusione alla caviglia, torna al successo in Gara 1. Vittoria che mancava proprio dal primo round stagionale corso al Mugello. Con lui sul podio Samuele Cavalieri e Nicholas Spinelli.

Pirro torna da mattatore, ritiro per Delbianco

Un ritorno da grande campione quello di Michele Pirro: dopo aver ufficialmente abdicato il trono ad Imola, dove non ha nemmeno corso per una caduta nelle prove libere, c'è il ritorno alla vittoria. In Gara 1 al Mugello non c'è stata storia: partito dalla pole position (la prima del 2025, ndr), il #1 ha mantenuto la leadership ed ha aperto una forbice incolmabile per gli avversari. Terzo podio nella stagione di debutto a livello italiano per Nicholas Spinelli: il pilota Aprilia, insieme a Samuele Cavalieri, completano la top 3 dietro a Pirro. Spinelli e Cavalieri sono rimasti imbottigliati dietro a Davide Stirpe nelle prime fasi della corsa, incassando un distacco troppo grande da Pirro per poter anche solo pensare ad una rimonta.

Non ha celebrato al meglio la vittoria del titolo CIV Superbike Alessandro Delbianco. Il pilota DMR Racing è stato vittima di una rovinosa caduta nel turno di qualifiche della mattinata: secondo quanto raccolto, dell'olio lasciato in pista alla Bucine ha causato la caduta del #52, costretto a scendere in pista con una carena del tutto nera. A metà corsa, a causa di un problema tecnico, Delbianco è stato costretto al ritiro.

Stirpe si prende la Production e vede il titolo

Vede il titolo della Production Bike Davide Stirpe, che al Mugello ha celebrato la quarta vittoria del 2025. Venticinque punti dall'importanza capitale per il ducatista nella lotta al titolo con Riccardo Russo. Il pilota Pistard, poco competitivo questo weekend, è stato protagonista di un lungo alla San Donato ed una caduta qualche curva più tardi. Il campano ha ripreso la via della pista per concludere al 10° posto di categoria. Stirpe ora ha 33 punti di vantaggio in classifica su Russo. Sul podio della Production altre due Ducati: la prima è quella di Luca Bernardi, sostituto di Ciprietti in ZPM Motorsport. Terza posizione per Filippo Rovelli, al secondo podio della sua stagione.

CIV | Superbike, i risultati di Gara 1

Dal Mugello - Valentino Aggio

