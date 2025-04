CIV | Misano, Supersport Gara 2: Luca Ottaviani completa la doppietta

Un'altra doppietta: Luca Ottaviani conquista la seconda vittoria dell'anno al Misano World Circuit nel Dunlop CIV Supersport. Il pilota MV Agusta riesce a precedere le Ducati di Federico Fuligni e Andrea Mantovani sul traguardo in una battaglia a quattro che ha coinvolto anche Xavier Artigas.

Ottaviani precede Fuligni con un pubblico d'eccezione

È stata una battaglia a quattro quella che ha caratterizzato il CIV Supersport. A spuntarla è stato ancora una volta Luca Ottaviani, il quale mantiene attiva la striscia di cinque vittorie consecutive se si considerano anche le ultime gare del 2024. Ha vinto il più forte: Ottaviani è stato in testa per buona parte della corsa nonostante la resistenza di Federico Fuligni. Il pilota Kuja Racing è tornato sul podio in grande stile, tra l'altro davanti ad un pubblico d'eccezione: presenti a Misano Francesco Bagnaia, Nicolò Bulega, Celestino Vietti e altre figure della VR46 Riders Academy. I due si sono giocati la vittoria all'ultimo giro, ma Fuligni non è stato in grado di avvicinarsi abbastanza per sferrare un ultimo attacco.

Mantovani a podio, beffato Artigas

Dopo la seconda posizione conquistata ieri, Xavier Artigas probabilmente aveva altri piani per Gara 2. Invece il pilota Blackflag Motorsport ha portato la sua Ninja ZX-6R 636 giusto ai piedi del podio in 4ª posizione. Non ha pagato l'azzardo sulle gomme fatto dalla squadra, come dimostrano le difficoltà di controllo negli ultimi passaggi. A vincere il duello per la 3ª posizione è Andrea Mantovani, al primo podio della stagione con la Ducati Panigale V2 preparata da Scuderie D'Ettore.

Dietro la lotta è stata apertissima: solo alle ultime curve Mattia Rato si è preso la 5ª posizione davanti ai pari-marca Lorenzo Dalla Porta e Miquel Pons. Dopo aver passato buona parte della corsa in 5ª posizione alla rincorsa del poker di testa, Stefano Valtulini è 8° sulla linea del traguardo. Il pilota Promodriver non riesce a fare quanto di buono ha portato a casa ieri, quando ha raccolto il podio in 3ª posizione. La seconda (e ultima, ndr) Kawasaki di Samuel Di Sora ha chiuso in 9ª posizione davanti a Alessandro Sciarretta.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

