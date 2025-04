CIV | Misano, Superbike Gara 2: Delbianco piega Pirro, è doppietta

Disarmante: Alessandro Delbianco vince anche Gara 2 del Dunlop CIV Superbike a Misano e conferma quanto visto ieri: il pilota DMR Racing è uno dei favoriti per la vittoria del titolo. Oggi, però, anche Michele Pirro è arrivato al traguardo in seconda posizione, mentre Samuele Cavalieri ha chiuso il podio.

Non c'è storia: Delbianco piega Pirro

Si sono invertiti i ruoli: se l'anno scorso era Alessandro Delbianco ad inseguire Michele Pirro, quest'anno è il contrario. Il pilota Barni Spark Racing Team ha tenuto il ritmo altissimo imposto dal #52 nonostante le condizioni meteo avverse ed il forte vento. Delbianco non lascia che le briciole agli avversari, mentre Pirro si deve accontentare del primo podio dell'anno dopo la caduta che lo ha messo K.O. nella prima manche di ieri pomeriggio. Pirro è solamente quarto in campionato a 22 lunghezze da Delbianco: sarà una rincorsa lunga e difficile che comincerà da Mugello a inizio giugno.

Broncos ancora sul podio, Stirpe vince in Production

Broncos Team festeggia il secondo podio del weekend ma non con Luca Vitali come ieri: l'ex Honda ha chiuso 4° dietro al compagno di squadra Samuele Cavalieri, che sale per la prima volta sul podio in questa stagione. La quinta posizione assoluta, nonché vittoria nella neo-categoria Peoduction Bike va a Davide Stirpe, il quale si conferma come riferimento della categoria. Il #63 beffa nella volata Gabriele Giannini che è 5° con la Honda dopo il podio conquistato ieri con la 3ª posizione. A chiudere il podio della Production Bike Riccardo Russo e Simone Saltarelli, i quali sono 7° e 9° con in mezzo Nicholas Spinelli in 6ª posizione nel CIV Superbike. Spinelli ha concluso la prima corsa nella categoria regina dopo la caduta di ieri, combattendo per il podio nelle prime fasi. Kevin Manfredi è 7° in Superbike dopo un weekend di debutto complicato con la Honda del team Penta Motorsport al termine di tanti anni passati con Suzuki.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 2

