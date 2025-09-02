F1 | GP Italia: info e orari del weekend nel Tempio della Velocità

Dopo le dune olandesi, il Circus della F1 è pronto a spostarsi all’Autodromo Nazionale di Monza, il “Tempio della Velocità”, dove domenica si correrà la 96° edizione del Gran Premio d’Italia. Un tracciato e un evento unici: l’occasione per i Tifosi di stringersi intorno alla Scuderia Ferrari in una stagione complicata come poche altre volte è successo nella storia del Cavallino.

L’Autodromo, costruito nel 1922, ha sempre ospitato il GP d’Italia dal 1950 ad oggi, tranne che per l’edizione del 1980 disputatasi a Imola. Le modifiche apportate nel corso degli anni non hanno eliminato dal circuito la sua caratteristica peculiare, cioè l’altissima velocità di percorrenza. Nei primi anni in cui l’impianto veniva utilizzato era previsto il passaggio sulla Sopraelevata, un anello che cinge la pista con un’inclinazione vertiginosa, la quale permetteva alle vetture di esprimere tutta la loro velocità e ai piloti il loro coraggio.

Giudicata (a ragione) troppo pericolosa, la Sopraelevata è stata abbandonata da metà degli anni Cinquanta per lasciare spazio alla pista vera e propria, che resta in ogni caso la più veloce del Mondiale, con picchi ben al di sopra dei 350 km/h. Nel 1976 vennero aggiunte le varianti per spezzare i lunghi rettilinei, senza con questo snaturare il tracciato. L’ultima modifica strutturale della pista risale al 2000, quando venne modificata la Variante del Rettifilo, rendendola ancora più lenta dell’originale. La riasfaltatura appena terminata ha avuto un impatto poco significativo sul layout attuale; si tratta soprattutto di allargamenti di carreggiata in corrispondenza delle varianti.

Il tracciato

Il lungo rettilineo dei box, prima zona DRS della pista, permette ai piloti di scaricare a terra tutta la potenza delle power unit. In fondo, infatti, si superano agilmente i 350 km/h; la staccata per la Variante del Rettifilo è violentissima, fino ad arrivare ai 90 km/h necessari per affrontarla. In uscita, si mettono ancora tutte le marce per affrontare in pieno la lunghissima destrorsa della Curva Grande (o Biassono), che porta alla fine del primo settore.

Qui, altra staccata pesante per impostare al meglio la Variante della Roggia, una secca sinistra-destra da terza marcia e 130 km/h. Dopo un breve allungo, ecco la Prima Curva di Lesmo, da affrontare verso destra a 200 km/h, che fa da preludio alla ben più insidiosa Seconda di Lesmo. Sempre destrorsa, è però più secca della prima, e molti piloti tendono ad andare larghi in uscita portando in pista molto sporco. I lavori di inizio anni ’90, con l’allontanamento del muro esterno, hanno reso la curva comunque più abbordabile. In uscita, ancora pedale del gas a fine corsa per affrontare l’appoggio verso sinistra della Curva del Serraglio, con DRS aperto. Qui, in circostanze mai chiarite, perse la vita nel 1955 durante un test il campione italiano Alberto Ascari.

Proprio al pilota milanese è intitolata la variante successiva, forse la più spettacolare del tracciato del GP d’Italia, che ha sostituito la preesistente Curva del Vialone. Le vetture affrontano qui un velocissimo sinistra-destra-sinistra che non lascia alcun margine di errore, con un’altra uscita molto insidiosa, in corrispondenza dell’immissione della pista junior di Monza.

Un altro lunghissimo rettilineo precede l’ultima curva, la mitica Parabolica Alboreto. Da segnalare, in questa stesa curva, nel 1970, la morte di Jochen Rindt, unico Campione del Mondo postumo nella storia della F.1. In uscita dalla curva si è già prossimi ai 300 km/h e pronti ad affrontare ancora una volta il Rettifilo delle Tribune.

ANNO DI COSTRUZIONE: 1922

LUNGHEZZA: 5.793 km

CURVE: 11

GIRI: 53

DISTANZA DI GARA: 306.72 km

Gli orari del GP d’Italia in TV e sul web

Venerdì 5 settembre

PL1: 13.30-14.30 diretta Sky Sport F1 HD

PL2: 17.00-18.00 diretta Sky Sport F1 HD

Sabato 6 settembre

PL3: 12.30-13.30 diretta Sky Sport F1 HD

Q: 16.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD e TV8/ Cronaca web su Livegp.it

Domenica 7 settembre

Gran Premio: 15.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD e TV8/ Cronaca web su Livegp.it

ORARI DIRETTE RADIO LIVEGP

Sabato 6 settembre

Diretta Qualifiche dalle 15.45

Domenica 7 settembre

Diretta gara dalle 14.45

Nicola Saglia