JuniorGP | Misano: Surra trionfa in Moto2, Dalla Porta vince in Stock 600

In contemporanea al mondiale Superbike ad Assen, questo weekend si è svolto il round inaugurale del JuniorGP a Misano, nella terra dei piloti. Un fine settimana ricco di grandi battaglie che ha acceso la sfida per questa nuova stagione dell'europeo. Tanti gli italiani ad essere saliti sul podio: in Moto2 Alberto Surra ha vinto la prima gara dell'anno, nell'ETC Giulio Pugliese si è imposto in Gara 1, mentre Lorenzo dalla Porta si è preso il gradino più alto della Stock 600. Doppietta nella categoria JuniorGP per lo spagnolo Rios.

Nel Mondiale Junior Moto3 Rios si porta a casa una doppietta

Nell'europeo Moto3 entrambe le gare sono state ricche di azione e sorpassi, con una dozzina di piloti che hanno lottato per la vittoria. Il debuttante Jesus Rios del team MRE si è imposto in entrambe le gare, ma l'italiano Alessandro Morosi ha fatto un'ottima prestazione, arrivando secondo nella prima gara e lottando per il podio nella seconda nonostante una Long Lap Penalty.

Nella prima manche, Jesus Rios ha vinto per soli 22 millesimi al fotofinish, superando Alessandro Morosi sulla linea del traguardo. L'italiano, debuttante sulla CFMOTO dell'Aspar Junior Team, ha comunque ottenuto un podio, mentre Maximo Quiles e Rico Salmela sono stati coinvolti in incidenti nelle prime fasi. Casey James O’Gorman ha portato la migliore delle Honda a punti.

Crdits: FIMJuniorGP.com

Nella seconda gara Jesus Rios ha vinto di nuovo, nonostante alcune “sbavature” durante la corsa. Adrian Cruces e Cormac Buchanan hanno completato il podio, mentre Alessandro Morosi è stato penalizzato riuscendo comunque a finire settimo, seguito da Ruda e Maximo Quiles. Altri piloti italiani hanno chiuso fuori dalla zona punti, mentre Rico Salmela e Ruche Moodley hanno avuto varie problematiche durante la gara.

In sintesi, è stata una giornata emozionante con grandi prestazioni da parte di diversi piloti, e con il rookie Jesus Rios che si è dimostrato dominante vincendo entrambe le gare.

In Moto2 Surra vince la sua prima gara, nella Stock Dalla Porta vince dopo la bandiera rossa

Alberto Surra ha conquistato la sua prima vittoria in Moto2 dopo una gara dominata dalla pole position fino alla bandiera a scacchi. Surra, con la Boscoscuro del Team Ciatti, ha condotto la gara in modo autorevole, seguito da Roberto Garcia del Cardoso Racing che ha ottenuto il giro veloce in 1:37.060. Alberto Ferrandez ha completato il podio con il Finetwork Team, mentre Mattia Casadei e Francesco Mongiardo hanno terminato alle loro spalle, dopo un ultimo giro al cardiopalma. Unai Orradre ha chiuso sesto, mentre altri piloti si sono ritrovati più staccati dietro i primi cinque.

Crdits: FIMJuniorGP.com

Lorenzo Dalla Porta ha raggiunto una vittoria significativa nella Stock 600, rompendo un lungo digiuno di successi che durava dal 2019 nel mondiale Moto3. Decidendo di correre solo venerdì mattina dopo le prime libere, Dalla Porta è riuscito a vincere una gara condizionata dalla caduta di Adrian Rodriguez, che ha causato l'interruzione della gara con bandiera rossa. Grazie alla sospensione ed al successivo restart, Dalla Porta è riuscito a recuperare la leadership e a vincere nonostante un Long Lap Penalty. Anche se Andy Verdoia ha dato del filo da torcere con la Honda CBR600RR, egli non è riuscito a superare Dalla Porta. Dino Iozzo ha inoltre completato il podio. Tra gli italiani, Demis Mihaila ha ottenuto una posizione onorevole nonostante una caduta, mentre molti altri piloti italiani sono rimasti fuori dalla zona punti.

Credits: FIM JuniorGP X

European Talent Cup: Pugliese e Morelli vincitori della domenica

Nella prima domenica di gare della European Talent Cup, Giulio Pugliese e un terzetto di piloti hanno animato entrambe le manche. In Gara 1, Pugliese ha vinto con uno stretto margine di soli 9 millesimi, in una volata emozionante contro Marco Morelli e David Gonzalez. La lotta è stata serrata fino all'ultimo giro, con Pugliese che ha conquistato la vittoria per un soffio. Alle loro spalle, Valentin Perrone si è preso la quarta posizione, seguito da Gabriel Tesini e Marcos Cano.

Crdits: FIMJuniorGP.com

Nella seconda gara, il terzetto composto da Morelli, Gonzalez e Pugliese ha nuovamente dominato le prime fasi, ma questa volta è stata la caduta dell'italiano Giulio Pugliese a cambiare le carte in tavola. Il pilota argentino ha approfittato della situazione e ha portato a casa la vittoria, seguito da Gonzalez. Leonardo Zanni, invece, ha ottenuto il suo primo podio in ETC, dimostrando una grande determinazione nelle fasi finali della gara. Luca Agostinelli ha ottenuto punti nella classifica, mentre Pugliese, nonostante sia ripartito dopo la caduta, è riuscito solo a terminare diciassettesimo nella classifica finale.

Dopo questo primo round del JuniorGP a Misano, Marco Morelli è in testa alla classifica dell'European Talent Cup, con nove punti di vantaggio sullo spagnolo David Gonzalez. Giulio Pugliese, nonostante la caduta in Gara 2, occupa la quarta posizione nella generale, a 20 punti dall'argentino in testa.

Claudia Barchiesi