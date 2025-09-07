CIV | Imola, Gara 2: Ruda è campione, devono aspettare Pritelli e Ieraci

C'è chi festeggia e chi, invece, rimanda: oltre ad Alessandro Delbianco, l'unico incoronato campione del Campionato Italiano Velocità è Marcos Ruda. Lo spagnolo si è preso gara e titolo della Moto3, mentre per Bruno Ieraci e Lorenzo Pritelli è stata fatale la Variante Bassa.

Moto3 | Vittoria e titolo per Ruda

Cambia il team, non il vincitore: Marcos Ruda diventa il primo pilota del Dunlop CIV Moto3 a vincere due titoli consecutivi nella categoria. Lo spagnolo ha sconfitto il dominio di 2WheelsPoliTO, costruttore con il quale ha vinto nel 2024. Quale miglior modo per farlo se non vincendo la corsa: così ha fatto il #69, capace di piegare la resistenza di un sorprendente Valentino Sponga. Il pilota We Race Pos Corse conquista il secondo podio del weekend rimanendo piuttosto vicino al campione italiano. Podio anche per Emanuele Andrenacci giusto dopo la bandiera a scacchi: il pilota Lucky Racing ha dovuto aspettare il verdetto della Direzione Gara dopo la manovra di Pablo Olivares Rodriguez: il pilota 2WheelsPoliTO ha ecceduto i limiti della pista nell'ultimo passaggio, consegnando così il risultato in mano all'avversario.

Moto3 | Imola: i risultati di Gara 2

PreMoto3 | Finale col giallo, Pritelli dovrà aspettare

Festa solo rimandata per Lorenzo Pritelli nel Dunlop CIV PreMoto3. Il pilota BucciMoto ha chiuso al 4° posto in pista la Gara 2, ma è stato poi penalizzato per aver tagliato la Variante Bassa all'ultimo giro nel duello con Kevin Cancellieri. Il pilota Buccimoto è quindi 5° ed ha perso la chance di festeggiare la vittoria del campionato a Imola. C'è ancora una chance per Alessandro Aguilar Carballo, 3° di manche al termine di una grande rimonta. Ora sono 51 i punti che separano il peruviano da Pritelli in classifica e rimane in gioco per il punto bonus al termine di ogni gara in palio per la sola PreMoto3. Gara 2 ha visto la seconda doppietta targata SM Corse - Gea Motorsport con Cristian Borrelli in grado di vincere sul compagno di squadra Vincenzo Di Veroli.

PreMoto3 | Imola: i risultati di Gara 2

Sportbike | Ieraci, maledetta Superpole Race

C'era una piccola possibilità di chiudere il Dunlop CIV Sportbike ad Imola per Bruno Ieraci. Il pilota CM Racing avrebbe dovuto aggiudicarsi tutte le tre manche sul Santerno per arrivare al Mugello già da campione. Compito eseguito per due terzi: l'abruzzese ha vinto sia Gara 1 che Gara 2, ma una caduta nella Superpole Race mattutina mentre si trovava in testa ha riaperto il campionato. Ieraci ha perso l'anteriore alla Variante Bassa e, con la vittoria di Mattia Sorrenti, aveva solamente 15.5 punti di vantaggio in classifica. La storia è cambiata in Gara 2, col pilota Triumph capace di rimontare dalla 10ª casella per aggiudicarsi la 7ª vittoria su 11 gare totali. Il vantaggio è così tornato ad un più comodo 27.5 punti su Sorrenti, solo 4° in Gara 2. Sul podio nella manche conclusiva c'è Leonardo Carnevali, che bissa il risultato della mattinata quando ha fatto passare il compagno Sorrenti all'ultimo giro per permettergli di racimolare punti in ottica tricolore. Sul podio in entrambe le gare Paolo Grassia.

Sportbike | Imola: i risultati di Gara 2

Da Imola - Valentino Aggio

