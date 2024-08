Indycar | Gateway, qualifiche: McLaughlin conquista la pole

Scott McLaughlin ha conquistato la pole position della Bommarito Automotive 500, appuntamento in quel di Gateway valido per la NTT IndyCar Series. Il neozelandese ha ottenuto la quinta pole position della sua carriera, la seconda nelle ultime tre competizioni disputate. Sconfitto Felix Rosenqvist per solamente 5 centesimi.

La classifica delle qualifiche di Gateway della Indycar

McLaughlin, nei due giri di qualificazione, ha fatto segnare rispettivamente un 25.0055 e un 25.0024, per un totale di 50.0079. Il neozelandese ha fatto la differenza soprattutto nel secondo giro, battendo Felix Rosenqvist di Meyer Shank, che nel primo dei due passaggi lanciati era stato il più veloce in assoluto, diventando l'unico a scendere sotto i 25 secondi. Alla fine lo svedese ha dovuto accontentarsi della seconda posizione per appena cinque centesimi di secondo.

Terzo un ottimo David Malukas con la seconda monoposto di Meyer Shank. Lo statunitense di origini lituane partirà al fianco di Josef Newgarden, con la seconda delle vetture di Penske.

Palou insegue dall'ottava posizione

Il leader del campionato, Alex Palou (Ganassi), invece, partirà solo in settima posizione, dietro anche la terza Penske di Will Power e la prima auto Andretti di Kyle Kirkwood. Al fianco di Palou ci sarà Romain Grosjean, con Juncos, mentre chiudono la zona punti la seconda Marcus Ericsson (Andretti) e Scott Dixon (Ganassi). Non molto bene, invece, Pato O'Ward, solo undicesimo con la sua McLaren.

La qualifica è stata caratterizzata sicuramente dall'impatto di Colton Herta contro le barriere di curva 1. Il dominatore dell'ultimo round di Toronto ha commesso un errore nel secondo giro, il californiano scatterà quindi dalla 25ma piazza davanti a Jack Harvey e a Katherine Legge

La gara sarà domani alle ore 01.15, sarà sulla distanza di 260 giri e sarà trasmessa su Sky Sport F1. Sarà l'inizio dell'ultima fase della NTT IndyCar Series che affronterà solamente ovali ad eccezione del tracciato permanente di Portland.

Alfredo Cirelli