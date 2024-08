IndyCar | Bommarito Automotive 500: info e orari del weekend

È tempo di tornare dalle vacanze per piloti e team della IndyCar, e di tornare in pista sull’ovale di Madison, alle porte di Saint Louis, per la Bommarito Automotive Group 500. Inizia dunque il rush finale di una tiratissima stagione 2024, che al momento vede Alex Palou leader della classifica, ma con il team Penske pronto a ribadire la propria supremazia sugli Speedway.

Il tracciato

Il World Wide Technology Raceway può essere considerato un unicum nel suo genere. La lunghezza di 1,25 miglia (quindi 2,1 km) non deve trarre in inganno: verranno utilizzati assetti da short track simili a quelli già visti nelle due gare in Iowa. Vedremo quindi alettoni posteriori simili a quelli utilizzati sui tracciati stradali, ma meno elementi aerodinamici sull’asse anteriore.

L’impostazione delle quattro curve è ripresa da diversi tracciati, con le prime due molto strette in cui è necessario pestare sul freno. La 3 e la 4 hanno invece un raggio molto più ampio, paragonabile a quello riscontrabile sul Motegi Twin Ring, affrontato fino a qualche anno fa anche dalla Indy. Nel suo complesso, il layout ricorda quello del Darlington Raceway, storico per le corse americane.

La gara di Gateway si svolgerà al tramonto, sotto la luce dei riflettori, aggiungendo così un ulteriore fattore di difficoltà ad una sfida già di per sé complicata. Sarà come sempre spettacolare vedere le immagini delle vetture impiegate nel banking, alla luce dei fari, e sullo sfondo il monumentale Gateway Arch, simbolo di St. Louis in tutto il mondo, e che rappresenta la porta di ingresso verso il West degli States.

I piloti

Come abbiamo avuto modo di analizzare in precedenza su Livegp.it, Alex Palou arriva in Illinois da leader del campionato, con 411 punti, 49 in più del diretto inseguitore Will Power. Lo spagnolo, però, non può certo dormire sonni tranquilli se vuole puntare al terzo titolo in carriera. Il team Penske, infatti, ha dimostrato anche quest’anno di essere il migliore sugli ovali, andandosi a prendere tre successi su altrettante gare disputate, e con tutti i propri alfieri protagonisti.

Inoltre, non è da sottovalutare il team Andretti. La squadra di Michael ha infatti dominato i test disputatisi qui nelle settimane passate, con Colton Herta di un soffio davanti a Kyle Kirkwood e Marcus Ericsson. Attenzione al californiano figlio d’arte: la vittoria ottenuta tra i muretti di Toronto potrebbe aver sbloccato il suo talento, e la testa della classifica non è di certo così lontana neanche per lui.

Gli orari

Sarà un programma molto intenso quello di Madison, con tutte le sessioni compresse nell’arco di due giornate. La gara sarà trasmessa come sempre da Sky Sport con il commento in italiano e partirà allo scoccare della mezzanotte di domenica 18 agosto, mentre tutte le altre sessioni saranno disponibili sulla piattaforma IndyCar Live.

Venerdì 16 agosto

FP1: 20:30 – 21:30 (diretta su IndyCar Live)

Sabato 17 agosto

Q: 00:00 – 01:00 (diretta su IndyCar Live)

FP2: 03:30 – 04:00 (diretta su IndyCar Live)

Domenica 18 agosto

Bommarito Automotive Group 500: 01:15 – 03:15 (diretta Sky Sport HD)

Nicola Saglia