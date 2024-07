Formula Regional | Preview Paul Ricard: tra Camara e Taponen... occhio a Brando Badoer

Non c’è sosta per il campionato europeo Formula Regional by Alpine, in azione al Paul Ricard dopo la tappa del Mugello. L’iniziale fuga di Rafael Camara è stata limitata negli ultimi due appuntamenti, grazie alle brillanti prestazioni di Tuukka Taponen, vincitore anche in terra toscana e Brando Badoer, al quale manca ancora la massima affermazione ma arriva da cinque piazzamenti a podio consecutivi.

Attesa per l’appuntamento FRECA al Paul Ricard

Il sesto round del Formula Regional European Championship by Alpine va di scena a Le Castellet. Sul circuito francese, una nuova puntata della sfida interna Ferrari Drivers Academy tra Rafael Camara e Tuukka Taponen, con il finnico di gran rimonta sul pilota Prema Racing. L’appuntamento francese sarà fondamentale per capire da quale lato penderà l’ago bilancia, con i due divisi attualmente da 29 punti.

Pur staccato, i cinque secondi posti consecutivi danno diritto al nostro Brando Badoer di entrare a far parte del parterre dei candidati al successo finale. Sempre più positive e convincenti le prestazioni del trevigiano, al quale è sfuggita la vittoria in gara-2 al Mugello solo causa una partenza imperfetta, dopo aver fatto segnare la sua prima pole position nella categoria.

Gara che ha rilanciato le sorti di James Wharton, al primo successo nel campionato regionale europeo, ed ora quarto assoluto con 81 punti. Tra i debuttanti, il passo falso di Evan Giltaire è costato la vetta a favore del duo Van Amersfoort formato da Pedro Clerot ed Ivan Domingues, rispettivamente sesto e settimo della graduatoria.

Le eccellenti prestazioni di Badoer non sono state al momento replicate dagli altri nostri portacolori: il secondo tra gli italiani, diciassettesimo assoluto, rimane Matteo De Palo con 11 punti. Lo seguono Nicola Lacorte, ventunesimo, Valerio Rinicella, ventiduesimo e Giovanni Maschio, venticinquesimo, questi ultimi due ancora a secco di punti.

Gli orari del weekend

Dopo i due turni collettivi in programma nella giornata di domani, i piloti Formula Regional scenderanno in pista sabato mattina, ore 09:00, per la prima sessione ufficiale di qualifica, prima di disputare gara-1 alle 13:05. Domenica la seconda sessione di qualifica prenderà il via alle 10:10, mentre gara-2 scatterà alle 16:25.

Sabato 20 luglio

Qualifica 1: 09:00 – 09:35

Gara-1: 13:05 (30 minuti + 1 giro)

Domenica 21 luglio

Qualifica 2: 10:10 – 10:45

Gara-2: 16:25 (30 minuti + 1 giro)

