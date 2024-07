Formula Regional | Mugello, gara-2: vince Wharton, Badoer ancora secondo

James Wharton si impone nella seconda gara italiana del campionato europeo Formula Regional. Al Mugello non è bastata la pole position conquistata in mattinata per consegnare la prima vittoria nella categoria a Brando Badoer, nuovamente secondo. Il leader di campionato Rafael Camara completa il podio.

Gara-2 a Wharton, Badoer recrimina una partenza infelice

La qualifica della mattinata lasciava sperare in una giornata trionfale per il tricolore, con Brando Badoer che aveva centrato la sua prima pole position nella categoria. La gara si è decisa nei primi metri, quando uno scatto non eccellente del pilota italiano ha favorito il duo Prema Racing, con James Wharton prima e Rafael Camara successivamente a guadagnare posizioni sull’alfiere VAR.

Capace di sbarazzarsi velocemente del brasiliano, Badoer non è riuscito nella stessa manovra sull’australiano, alla sua prima vittoria nell’European Formula Regional Championship. Una gara dove la track position è risultata fondamentale per una buona gestione gomme nel torrido pomeriggio toscano. La seconda posizione sembra esser una dolce maledizione per il nostro pilota portacolori, giunto alla quinta piazza d’onore consecutiva.

Pur in difficoltà, chiude il podio Rafael Camara, che riesce guadagnare punti sul primo inseguitore nonostante un ritmo tutt’altro che paragonabile a quello messo in mostra nella prima parte della stagione. Il pilota Prema ha preceduto Pedro Clerot e lo stesso Tuukka Taponen, in lotta con il leader di campionato sino alla tornata conclusiva.

La nuova classifica di campionato

Chiuso il round italiano, Camara sale a 184 punti, ristabilendo le distanze su Taponen, fermo a 148. Si consolida in terza posizione, rosicchiando qualche punto sulla leadership Brando Badoer, ora a quota 118. Balzo in avanti per Wharton, ora quarto ad 81 punti, mentre il primo tra i rookie diventa Ivan Domingues, sesto assoluto a 59.

Il portoghese ha chiuso in rimonta in settima posizione, preceduto da Zachary David. Completano la top Alessandro Giusti, Noah Stromsted e Riqui Liu, al termine di una gara lineare, senza neutralizzazioni.

Continua a deludere Ugo Ugochukwu, tredicesimo, che precede di due posizioni Valerio Rinicella, quindicesimo. Matteo De Palo chiude diciottesimo, mentre Nicola Lacorte è ventesimo sotto la bandiera a scacchi. Protagonista di un fuoripista in uscita dalla Bucine, Giovanni Maschio ha portato a termina la sua gara al ventitreesimo posto.

Raggiunga la metà campionato, la Formula Regional by Alpine tornerà al Paul Ricard il prossimo fine settimana.

Samuele Fassino