MotoGP | GP Austria: le novità tecniche portate al Red Bull Ring

Il Gran Premio d'Austria MotoGP vede, così come a Jerez de la Frontera qualche mese fa, tutti i tester delle varie case presenti sulla griglia di partenza del Red Bull Ring. Tra Honda, KTM e Aprilia sono molte le novità portate in pista dai diversi marchi.

KTM fa parlare di sé con un forcellone inedito

Grande protagonista del weekend di casa è senza dubbio KTM. Il marchio austriaco ha schierato Pol Espargaró come wild-card: sono molte le novità portate dal test team di Mattighofen: dal motore al telaio, ma la cosa più visibile è senza dubbio il forcellone. Quest'ultimo presenta dei “denti” ed ha una forma inedita che va verso l'alto, andando a livello della ruota posteriore. Proprio nel punto più alto ci sono due piccole ali che, in foto, sono contrassegnate dal #44 del titolato Moto2 2013. “Mi sento veramente bene in sella: è proprio questo il motivo per il quale siamo qui. Dai test è emerso che abbiamo il potenziale per stare con i migliori, ecco perché gareggiamo. Questa moto ha davvero molto potenziale, è giusto che venga messa in griglia con le altre. Durante i test abbiamo girato al di sotto del record di Pecco [Bagnaia] senza alcun tipo di problema”.

Queste sono le prime parole di uno sfortunato Pol Espargaró: nonostante i passi avanti fatti dalla RC16, il tester spagnolo ha avuto problemi con entrambi i prototipi dati in dotazione, dovendo così rallentare il proprio programma di lavoro rispetto a quanto si aspettasse: “Siamo venuti qui per provare la moto in un contesto di gara, quindi con molta pressione addosso. Durante i test c'è molta più libertà riguardo le tempistiche. La prima sessione è andata piuttosto bene nonostante qualche piccolo problema, ma speravo di migliorare nel pomeriggio. Purtroppo nel primo run abbiamo avuto una serie di problemi, speravo quindi di poter girare con la seconda moto ma sfortunatamente c'erano dei problemi anche su quella. Non ho potuto guidare negli ultimi minuti: siamo stati veramente sfortunati, ma comunque siamo qui per provare ed è normale avere dei problemi con dei componenti nuovi”.

Lorenzo Savadori torna in pista con Aprilia

L'ultima volta che Lorenzo Savadori aveva disputato una wild-card non era di certo andata bene. Il tester Aprilia era caduto rovinosamente ad Assen, infortunandosi e dovendo così rinunciare al Gran Premio domenicale. Tornato al massimo della forma, il pilota Aprilia è nuovamente a servizio dei vertici di Noale: “Ho una moto laboratorio, quindi il lavoro che svolgo è chiaramente diverso rispetto a quello degli altri piloti. Sono partito con una moto base e fin da subito ho visto che la velocità è rimasta, il che è una buona iniezione di fiducia. Il problema tecnico fa parte del gioco, soprattutto quando si scende in pista con una moto ancora sperimentale. È difficile guardare la performance quando si svolge questo tipo di lavoro: turno dopo turno cerco di dare indicazioni per migliorare la moto, non mi concentro sul fare il miglior giro possibile”.

Il campione del CIV Superbike 2020 ha poi continuato con un'interessante divagazione riguardo l'aerodinamica: “L'aerodinamica ovviamente al giorno d'oggi influisce molto, ma la coperta è corta: si migliora l'aerodinamica a discapito della guidabilità, ad esempio. Bisogna trovare un punto di equilibrio. Essendo stati i primi ad aver portato in pista la carena ad effetto suolo, vogliamo cercare di avere una moto che freni forte, avere una buona percorrenza ed un altrettanto buona accelerazione”.

Honda si gioca tutto sull'aerodinamica

Presente in Austria anche HRC con Stefan Bradl, il tester tedesco finito al centro delle polemiche per aver ostacolato Marc Márquez durante le qualifiche del Gran Premio di Germania. Honda continua ad essere particolarmente attiva negli sviluppi, come confermano delle rinnovate appendici aerodinamiche presenti sulla RC213V laboratorio portata in pista dall'ex pilota LCR.

