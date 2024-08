MotoGP | GP Austria, Morbidelli al top: "Giornata molto positiva"

Sotto il sole di Spielberg, a brillare c'è anche Franco Morbidelli, tra gli assoluti protagonisti del venerdì del GP d'Austria di MotoGP. Dopo l'ottimo secondo posto delle FP1, il portacolori Prima Pramac ha chiuso pure le Practice in seconda posizione, confermandosi al top anche nel pomeriggio.

Un ‘Morbido’ in grande forma a Spielberg

Una giornata fin qui particolarmente positiva per Franco Morbidelli, secondo solo a Bagnaia al termine delle Practice con il tempo di 1:28.789, a soli due decimi da Pecco [con quest'ultimo autore del nuovo record della pista in 1:28.508, ndr]. Per lui si tratta del miglior venerdì di questo 2024, sintomo di un sempre maggiore feeling con la GP24:

Oggi ho fatto un ottimo time attack, sicuramente anche grazie alla scia di Jorge [Martin], ma eravamo già veloci nel primo giro lanciato e anche di passo, che è molto positivo. Sono molto contento, è stata una giornata molto positiva sotto tutti i punti di vista.

E una conferma - indiretta - della velocità del pilota italo-brasiliano al Red Bull Ring è arrivata anche da Pecco Bagnaia, secondo cui Morbidelli è tra i piloti col passo gara migliore insieme a Martin, Marquez e Bagnaia stesso. Tuttavia, come nel suo celebre motto, ‘Franky says relax’:

Vediamo domani come andrà, avremo un altro run con le gomme usate e ci faremo un'idea migliore dei passi gara, ma già oggi andavamo forte con la media e la media usata.

Un futuro brillante tra VR46… e passaporto?

Un venerdì fin qui da incorniciare, dunque, che strappa ampi sorrisi a Morbidelli al termine delle sessioni in pista. Una felicità che è figlia - in parte - anche del passaggio al VR46 Racing Team a partire dalla prossima stagione, annunciato ufficialmente proprio questa mattina. Una notizia che era nell'aria da tempo e che rappresenta “la chiusura di un cerchio” per ‘Morbido’, oltre che un ottimo motivo per andare forte:

Sicuramente le belle notizie ti danno allegria e io quando sono contento… vado bene! A livello di moto è ancora tutto da definire, non so quale sarà [GP24 o GP25, ndr]. La vedo complicata [per Ducati] fare un grande passo in avanti rispetto alla GP24, perché già così va davvero molto bene. Ma staremo a vedere, sia quale moto guiderò, sia come andrò. Adesso è meglio restare concentrati sul lavoro di quest'anno, già oggi siamo secondi e bisogna continuare a migliorarsi. È importante rimanere focalizzati sul presente, ma il futuro promette bene.

Infine, non è mancata una battuta sul tema nazionalità dei piloti in griglia sollevato da Carmelo Ezpeleta [CEO di Dorna], particolarmente dibattuto negli ultimi giorni:

Per Dorna ci sono troppi italiani e spagnoli? Io ho anche il passaporto brasiliano [ride] anche se quando vado in giro uso solo quello italiano. Se devo mettere a disposizione la mia “brasilianità” lo faccio molto volentieri… ma sono italiano!

