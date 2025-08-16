MotoGP | GP Austria, Bezzecchi giù dal podio nella Sprint: "Fatto il massimo"

La Sprint del Gran Premio d'Austria MotoGP si è chiusa con un quarto posto dolceamaro per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia è ai piedi del podio, un risultato incoraggiante ma in controtendenza con la straordinaria pole position conquistata in mattinata partendo dal Q1.

Conferma Aprilia, Bez non converte la pole

La MotoGP è tornata questo weekend sul circuito del Red Bull Ring dopo la pausa estiva. Nella seconda parte del campionato Aprilia cercherà di consolidare il ruolo di anti-Ducati anche con Jorge Martín, iridato che prenderà settimana dopo settimana sempre più feeling con la RS-GP. Marco Bezzecchi ha già conquistato ottimi risultati in questa stagione, come conferma la pole position della mattinata partendo dal Q1. Un risultato eccezionale per il duo italiano.

Le cose però non sono andate nel verso giusto nella Sprint, dove Bezzecchi non ha sfruttato al meglio la partenza dalla prima casella ed è stato superato dai due fratelli Márquez e da Pedro Acosta. Sceso in quarta posizione, il pilota italiano non ha più recuperato sugli avversari, concludendo la gara fuori dal podio. Un risultato probabilmente deludente, se si considera la posizione di partenza. Rimane comunque dell'ottimismo per il Gran Premio, dato che Bez ha dimostrato in più occasioni di venire fuori sulla distanza grazie ad un ottimo passo gara.

La delusione: “Mi aspettavo quei tre sul podio, io fatico"

Marco Bezzecchi ha mostrato tutta la sua delusione ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Mi aspettavo questi nomi sul podio. Sapevo di averne qualcosa in meno ma quando sei lì dai sempre tutto e purtroppo ancora fatico. C'è stato un momento in cui mi sono avvicinato a Pedro Acosta, ma ho fatto qualche errore di troppo e questo è stato il massimo che ho potuto fare.

Il pilota italiano ha spiegato le criticità riscontrate nel corso della Sprint:

Non sono forte in staccata come in altri circuiti e ci stiamo lavorando già da ieri, oggi sono riuscito ad essere costante ma non è bastato. Credo che Pedro Acosta mi avrebbe superato comunque perché era più veloce. Non abbiamo lavorato tranquilli ieri a causa di alcuni problemi, quindi non siamo riusciti a metterci a posto con le gomme usate. Stamattina è andata meglio, siamo stati veloci anche con gomma nuova. Onestamente, siamo sempre a rincorrere ed è andata meglio del previsto.

Sulla gara di domani ha aggiunto:

Le KTM hanno fatto un grosso step in questa pausa, con Acosta e Binder molto veloci. Domani mi aspetto che anche Bagnaia sia lì davanti e cercherò di stare con loro. Lavoreremo su questo stasera, ma secondo me la moto sarà più performante nel Gran Premio.

Federica Passoni

