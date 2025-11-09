MotoGP | GP Portogallo, Gara: assolo di Bezzecchi, Portimão è sua

Dalla partenza all'arrivo. Un dominio incontrastato quello di Marco Bezzecchi, vincitore del Gran Premio del Portogallo MotoGP con una prova strabiliante. Il secondo successo di Bez sull'Aprilia, capace di avere la meglio su Álex Márquez e Pedro Acosta.

A Portimão si parla italiano: vittoria Bez-Aprilia

Nonostante le ottime prestazioni recenti, quella festeggiata a Portimão è solo il secondo successo di Gran Premio per Marco Bezzecchi e la Aprilia RS-GP, mezzo semplicemente perfetto sul saliscendi portoghese. Merito della vittoria di Bez è stato una strategia più che aggressiva da parte del romagnolo, partito a spron battuto con un ritmo forsennato da Sprint. Bezzecchi ha preso un grande vantaggio nei confronti degli inseguitori, riuscendo poi a gestire il margine nelle ultime tornate. Bezzecchi è il sesto vincitore diverso negli ultimi sei GP, a quattro dei quali non ha partecipato Marc Márquez. Terza vittoria dell'anno per Aprilia, capace di segnare un proprio record in top class.

Márquez stringe i denti su Acosta, Bagnaia out

Dietro il pilota italiano ci sono coloro che si sono giocati la vittoria nella Sprint di 24 ore fa. Álex Márquez ha provato in tutti i modi a resistere alla furia di Bezzecchi, ma senza successo. Anzi, il pilota Gresini Racing si è dovuto guardare le spalle negli ultimi giri da un arrembante Pedro Acosta. Il pilota KTM ha gestito meglio le proprie gomme, facendo segnare degli ottimi crono negli ultimi giri. Lo spagnolo si è avvicinato al rivale ducatista, senza però riuscire a sferrare l'attacco decisivo per la piazza d'onore.

Francesco Bagnaia, invece, si è nuovamente ritrovato nella ghiaia. Pecco era comodamente in 4ª posizione fino a quando l'anteriore non lo ha tradito. Con l'ennesimo “zero” della sua stagione, il ducatista è sceso a -35 nei confronti di Bezzecchi nella lotta per la 3ª piazza nel mondiale piloti. Con 37 punti in palio a Valencia, il torinese deve guardarsi le spalle proprio da Acosta (a -3 da Bagnaia, ndr). La quarta posizione è passata al rookie Fermín Aldeguer, seguito dal sudafricano Brad Binder finalmente nelle posizioni di vertice. I due sono stati protagonisti di una bella bagarre con Fabio Quartararo (6°) e Ai Ogura (7°). Fabio Di Giannantonio ha superato solo nelle ultime battute di gara Johann Zarco, mentre a chiudere la top 10 sono è Pol Espargaró. Ultimo Gran Premio di casa dolceamaro per Miguel Oliveira, 14° davanti al debuttante Nicolò Bulega, che bagna il debutto in MotoGP con un punto iridato.

MotoGP | GP Portogallo: i risultati della gara

Valentino Aggio

