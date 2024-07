TCR Italy | Mugello, gara-2: primo centro per Park, nel DSG Scionti firma la doppietta

Il TCR Italy parla coreano al Mugello, grazie al primo successo conquistato da Junesung Park in gara-2. Il portacolori del Solite Indigo Racing si è imposto sul tracciato toscano dopo essere scattato dalla pole position, precedendo sul podio Nicola Baldan e Nicolas Taylor. Nella sfida riservata alle vetture DSG, la new-entry Federico Scionti ha completato un weekend da urlo centrando la doppietta ed imponendosi davanti a Matteo Roccadelli e Luca Franca.

Park dallo start alla bandiera a scacchi

Nemmeno un doppio intervento della Safety Car ha rischiato di mettere a repentaglio la leadership di Junesung Park, autore di una prova esente da errori e capace di gestire la pressione degli avversari dallo start sino alla bandiera a scacchi. La seconda manche del TCR Italy al Mugello ha visto i primi tre concludere nel medesimo ordine in cui si erano presentati in griglia, con il coreano al volante della Hyundai Elantra che ha tenuto a bada per l'intera gara le Audi RS3 di Nicola Baldan (Aikoa Racing) e Nicolas Taylor (PMA Motorsport). Proprio il pilota veneto, grazie al suo secondo posto ed alla decima piazza ottenuta da Salvatore Tavano, è balzato al comando della classifica provvisoria, con cinque lunghezze di vantaggio nei confronti del pilota della Scuderia Girasole e 18 sul canadese Taylor.

Ai piedi del podio si è piazzato il giovane ungherese Levente Losonczy con la Honda di ALM Motorsport, abile a riscattarsi dopo la delusione patita ieri, mentre Matteo Poloni ha beffato Pietro Alessi al fotofinish transitando con un margine di soli 42 millesimi. A completare la top ten il coreano Kim, quindi Imberti, Rocca (vincitore ieri in gara-1) e, come detto, Tavano. La gara è stata caratterizzata nel corso del primo giro da un incidente che ha coinvolto diversi piloti, con Covini, Ley e Reduzzi costretti al ritiro. Una seconda fase di neutralizzazione si è poi resa necessaria verso metà gara, quando Ruben Volt è finito in ghiaia all'altezza delle curve Biondetti.

Scionti fa la voce grossa nel DSG

Un implacabile Federico Scionti si è imposto anche in gara-2 nel TCR DSG al Mugello. Il pilota romano, alla sua prima apparizione stagionale a bordo della Cupra Leon schierata da Event e Service, ha completato la propria rimonta con un bellissimo attacco all'esterno di Matteo Roccadelli all'inizio dell'ultimo giro, chiudendo così nel migliore dei modi un weekend per lui trionfale. Bravo anche il giovane pilota piemontese, il quale fino a pochi chilometri dalla conclusione ha cullato il sogno di centrare il secondo successo stagionale, mentre la lotta per il terzo gradino del podio ha visto prevalere Luca Franca, attento ed efficace nella gestione della propria gara ed ora nuovo leader del campionato.

La gara ha visto nelle fasi iniziali il tentativo di fuga da parte di Mattia Lancellotti (Pro Race), scattato dalla pole position complice il forfait di Andrea Palazzo, costretto a partire dai box. Per lui è quindi arrivato un calo delle gomme nella seconda metà di gara ed il quarto posto finale, con il quale ha preceduto il rookie Federico Desiderio e Luca Verdi, il quale ha beneficiato della penalità inflitta ad Alessandro Alcidi. Roccadelli si è potuto comunque consolare con il successo tra gli Under 25, mentre Alessandro Berton ha festeggiato al meglio il proprio compleanno con la vittoria nella categoria Master.

Ritorno in pista a Imola dopo la pausa

Il TCR Italy affronterà ora la pausa estiva dopo il giro di boa del campionato, per poi tornare in azione a Imola per il quarto round stagionale in programma il 6-8 Settembre.

Marco Privitera