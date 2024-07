TCR Italy | Mugello, gara-1: Rocca porta Honda al successo nel Sequenziale

Prima vittoria stagionale nel TCR Italy Sequenziale per Paolo Rocca, autore di una gara-1 pressoché perfetta in un caldissimo Mugello. Una vittoria maturata nelle primissime fasi di gara, con il sorpasso allo start sul poleman Kim e la successiva gestione del ritmo e dei restart che sono seguiti alle fasi di neutralizzazione. Seconda posizione per Nicola Baldan, che ha approfittato dei cinque secondi affibbiati a Ruben Volt, che in partenza si è portato oltre la linea bianca non seguendo le indicazioni del Direttore di Gara.

Le due safety “aiutano” le gomme, Rocca imbattibile

C’era grande interesse per questa terza sfida stagionale del TCR Italy, soprattutto per capire quella che sarebbe stata la gestione delle gomme in questo round estivo, in cui le temperature hanno toccato picchi veramente elevati. Da questo punto di vista non sono stati registrati problemi nei 28 minuti di gara, anche grazie, molto probabilmente, alle due Safety Car che hanno rallentato non poco il ritmo. A farne le spese sono stati Levente Losonczy poche curve dopo lo start, e il canadese Nick Taylor, eliminato da un contatto con Park Junui al quarto passaggio.

Chi non è stato minimamente toccato dalle interruzioni è stato Paolo Rocca. L’italiano ha portato la Honda Civic del team ALM Motorsport al successo dopo aver ottenuto lo stesso tempo del poleman Kim in qualifica. Allo start, si è sbarazzato subito del coreano ed è andato ad imporre il proprio ritmo, gestendo alla perfezione mezzo e gomme. Una gara gestita quasi da veterano per lui, alla prima affermazione nella serie nazionale dedicata alle vetture turismo.

Volt a podio nonostante la penalità, Tavano sempre leader

In pista, sotto la bandiera a scacchi è stata doppietta Honda con Volt dietro a Rocca. L’estone, però, ha dovuto scontare cinque secondi di penalità a causa dell’uscita dalla linea bianca allo start, e si è dovuto accontentare del terzo posto finale, effettuando comunque una grande rimonta nell’ultimo stint di gara. Davanti a lui, in seconda posizione, ha chiuso dunque Nicola Baldan, che si è portato a casa anche il successo nella categoria Master. Grande gara anche per il veneto, che si è tolto la soddisfazione di effettuare anche un bel sorpasso su Kim nelle fasi iniziali.

Leader della classifica è ancora Salvatore Tavano, nonostante l’11° posto ottenuto nella giornata di oggi. Peccato per Matteo Poloni, che stava ottenendo un ottimo quinto posto quando una toccata da parte dell’inglese Alex Ley lo ha messo fuori gioco proprio nell’ultimo passaggio. Bella la bagarre anche per il settimo posto da parte di Jacopo Cimenes, che ha avuto la meglio su Barberi e Pelatti.

TCR DSG: Scionti detta legge in rimonta

Scattato dalla terza posizione, Federico Scionti ha messo in mostra un ritmo imprendibile per tutti con la sua Cupra Léon. Il pilota romano ha avuto la meglio su Luca Franca e Luca Verdi. Il veneto del Planet Motorsport era scattato bene dalla prima fila con la sua Audi RS3 DSG, ma nulla ha potuto contro il passo mostrato da Scionti. Non sono mancate le sportellate anche in questa gara, con Lancelotti che ha avuto la meglio su Antonello, Palazzo e Silvestrini per il quarto posto.

Un sabato molto intenso quello del TCR Italy al Mugello; l’appuntamento ora è per la doppia gara della mattinata di domani.

Nicola Saglia