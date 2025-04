Formula Regional | ACI Sport-Alpine, partnership ai titoli di coda

Ad un mese circa dal primo round della nuova stagione, la Formula Regional European Championship by Alpine va incontro ad un annuncio molto importante. ACI Sport e Alpine Racing, infatti, hanno annunciato la fine della loro partnership dopo il 2025, con quest'ultima che sarà la stagione finale della serie automobilistica sotto l'attuale identità.

ACI-Alpine: la storia del binomio nella Regional

La Formula Regional Europe, categoria nata nel 2018 come via di mezzo tra Formula 3 e Formula 4, ha assunto il nome FRECA nel 2021 a seguito della fusione con la Formula Renault Eurocup e all'avvio della collaborazione con il reparto racing della casa francese, sotto il marchio Alpine. Il campionato, organizzato da ACI Sport insieme al promoter italiano WSK, ha utilizzato da allora i motori Renault Sport Oreca (brandizzati Alpine) per le monoposto Tatuus sostituendo i propulsori turbo Alfa Romeo preparati da Autotecnica e utilizzati fino al 2020.

Negli ultimi quattro anni, la serie FRECA ha visto il passaggio di diversi giovani piloti che poi hanno corso in Formula 1 come Franco Colapinto, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, il campione 2023 Andrea Kimi Antonelli e di altri grandi promesse come Leonardo Fornaroli, Gabriele Minì, Dino Beganovic e il campione uscente Rafael Camara. Un binomio che finirà quest'anno dopo il debutto delle nuove monoposto Formula Regional Gen2, con ACI e Alpine che annunceranno i loro nuovi programmi a breve. Da capire chi potrà essere il nuovo partner per la categoria continentale, che quasi certamente continuerà il proprio percorso. Da parte Alpine, invece, sembra continuare l'opera di smantellamento della sezione racing, iniziata con l'annuncio dell'accordo con Mercedes in F1 a partire dal 2026.

FRECA 2025: al via i primi test da Barcellona

Credits: Formula Regional EU by Alpine

L'attenzione di team e piloti, però, ora è tutta focalizzata sui test di Formula Regional European Championship by Alpine, suddivisi tre sessioni che si terranno nel mese di aprile e che precederanno l'inizio della stagione 2025 in programma il 3-4 maggio a Misano. La prima due giorni di test si svolgerà questa settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya, dove piloti e team debutteranno con la monoposto Gen2 per poi spostarsi nel corso del mese al Misano World Circuit e al Circuit Paul Ricard.

Sarà una griglia a cui non mancherà il talento in pista con l'arrivo di diversi volti nuovi dall'Italian F4 come il campione uscente Freddie Slater, Jack Beeton, Hiyu Yamakoshi e Akhsay Bohra insieme alla conferma di Evan Giltaire, vincitore della Regional Middle East di quest'anno. Italia presente in griglia con Matteo De Palo (Trident), Nikita Bedrin (Saintéloc Racing) e Giovanni Maschio (RPM): il tutto aspettando i team AKCEL GP e KIC Motorsport che devono ancora annunciare le loro line-up piloti per la stagione FRECA 2025.

Andrea Mattavelli