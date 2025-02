F. Regional ME | Lusail, un sesto e un quarto posto bastano a Giltaire: è lui il campione

Due gare ricche di emozioni quelle vissute dalla F. Regional Middle East in Qatar, al termine delle quali Evan Giltaire è stato incoronato campione 2025. Al francese sono bastati due piazzamenti in top ten per conquistare il titolo, approfittando della giornata negativa vissuta dal rivale più diretto, Freddie Slater. Vittorie per Nikita Bedrin e Ernesto Rivera, migliore dei rookies nella seconda sfida di giornata.

Gara 1: Bedrin graffia dopo l'assolo di Ugochukwu

Una gara che sembrava già decisa e che invece ha riservato un finale a sorpresa la prima disputata oggi a Losail. A salire sul gradino più alto del podio è stato il russo con licenza italiana Nikita Bedrin, scattato dall'ottava piazza e autore di una rimonta assolutamente sensazionale. Il pilota Saintèloc ha approfittato al meglio di tutte le situazioni che gli si sono presentate, andando nel corso del penultimo giro a prendere la prima posizione infilando colui che fino a quel momento era stato il mattatore di giornata, Ugo Ugochukwu.

L'americano aveva preso la testa della gara alla prima curva, beffando il poleman e leader del campionato Evan Giltaire, sesto al traguardo in seguito alla penalità ricevuta al termine della gara. Per praticamente tutta la durata della corsa, poi, ha mantenuto la prima posizione, gestendo anche al meglio il restart dopo la Safety Car entrata in pista in seguito al contatto tra Stack e De Palo, che ha portato al ritiro di entrambi. A due giri dal termine, però, il calo di prestazione della sua Tatuus, dovuto a un degrado importante degli penumatici, non gli ha lasciato scampo, e ha dovuto accontentarsi del posto d'onore sul podio.

Male invece Freddie Slater, colui che più di tutti doveva stare attaccato a Giltaire e di conseguenza tenere aperta la lotta per il titolo di campione. L'inglese, invece, al restart è stato molto aggressivo, forse troppo (nonostante la penalità inflitta al francese), andando a toccare il rivale e finendo largo all'ingresso di curva 6. Ciò gli ha fatto perdere tante posizioni, fino al praticamente inutile 12° posto finale, con un solo punticino portato a casa.

Gara 2: Rivera ha la meglio su Al Daheri nella notte

La seconda gara di giornata si è disputata in notturna, con i riflettori a illuminare una bellissima sfida tra Ernesto Rivera e Rashid Al Daheri. Il messicano della Red Bull ha messo a segno un sorpasso bellissimo sul rivale a quattro giri dal termine, prima che il degrado gomme costringesse poi l'emiratino a cedere diverse posizioni. Bella prova per l'alfiere del Pinnacle Motorsport, che sicuramente si è messo in mostra.

A podio poi hanno chiuso Enzo Deligny e, ancora una volta, un Nikita Bedrin in grado di mettere in pista un'altra grande rimonta dalla decima posizione. La quarta piazza è andata dunque al campione 2025 Evan Giltaire, che era riuscito ad agguantare il podio, ma poi non si è preso troppi rischi per difenderlo, in maniera molto oculata. Incontenibile la gioia per lui e per tutto il team ART Grand Prix: una vittoria meritata, che arriva al termine di cinque appuntamenti in cui i rivali sono stati spesso imperfetti mentre il francese ha sempre capitalizzato al massimo.

Giornata da dimenticare per Freddie Slater, che ha detto addio alle sue speranze di titolo con un mesto undicesimo posto. Settimo Ugochukwu, ripresosi bene dopo la delusione di gara 1, mentre Brando Badoer ha chiuso fuori dalla top ten in entrambe le occasioni.

La F. Regional Middle East ha dunque trovato il proprio vincitore 2025, ma le emozioni non sono ancora finite: domani mattina, infatti, si terrà l'ultima gara stagionale, da seguire con Livegp.it, che chiuderà ufficialmente l'inverno in Medio Oriente e ci traghetterà fino all'inizio della stagione europea.

Nicola Saglia