F1 Academy | Miami: strapotere di Abbi Pulling in Florida

Anche il round di Miami della F1 Academy non ha avuto storia: se a Jeddah c'era però stato un dominio assoluto di Doriane Pin (al netto delle penalità post gara), in Florida è stata Abbi Pulling a non dare spazio alla concorrenza. La pilota inglese di Rodin, facente parte del programma junior dell'Alpine, ha conquistato in qualifica la pole per entrambe le gare, per poi vincerle entrambe con margine. Ora la britannica è prima in campionato con un buon vantaggio su Doriane Pin, che a Miami non è riuscita a mantenere il passo della rivale in campionato.

Gara 1

In gara 1 Abbi Pulling compie una cavalcata trionfale, partendo dalla pole e vincendo con più di cinque secondi di vantaggio sulla più vicina inseguitrice. L'inglese della Rodin non è mai stata impensierita, avvantaggiata anche dal fatto di aver già corso a Miami all'epoca della W-Series, e ha così consolidato la sua leadership in campionato.

Doriane Pin ha chiuso al secondo posto, non mettendo mai in mostra il passo della Pulling. La pilota francese ha comunque portato a casa punti importanti. Terza ha concluso una fantastica Chloe Chambers, statunitense supportata dalla Haas, che nella gara di casa ha messo in scena una grandissima prestazione, con degli ottimi sorpassi.

Giù dal podio Nerea Marti, che ha preceduto Hamda Al Qubaisi. L'emiratina, partita terza, è rimasta a lungo in zona podio, ma è crollata nel finale. Sesta è giunta Maya Weug, che ha anche ricevuto una penalità di 5 secondi, davanti a Jessica Edgar, Amna Al Qubaisi e Bianca Bustamante. La filippina ha messo in mostra un'ottima prestazione: dopo aver stallato al via, è risalita fino alla sesta posizione, anche se una penalità di cinque secondi l'ha poi fatta arretrare in nona. Ultima della zona punti si è piazzata Lola Lovinfosse.

Gara 2

Non è cambiato il copione, almeno per quanto riguarda la testa della corsa. Abbi Pulling, come in gara 1, è partita al comando ed è stata irraggiungibile sino alla bandiera a scacchi, ottenendo la terza vittoria consecutiva. A cambiare è stata però la principale inseguitrice: seconda non si è infatti piazzata Doriane Pin, giunta terza, ma Bianca Bustamante. La pilota francese ha cercato di attaccare la filippina diverse volte nel corso della gara, ma non è riuscita ad avere la meglio.

Quarto posto ancora una volta per un'ottima Chloe Chambers, particolarmente a suo agio sulla pista di casa, che ha preceduto Maya Weug, Hamda Al Qubaisi, Nerea Marti, Amna Al Qubaisi, Carrie Schreiner e Emely De Heus. Da menzionare la prestazione poco brillante di Lola Lovinfosse, che è stata protagonista di diversi contatti che le sono costati ben 20 secondi di penalità. QUI potete trovare i risultati completi di tutte le sessioni.

La classifica della F1 Academy dopo Miami

Abbi Pulling prende il largo in classifica con 97 punti, seguita da Doriane Pin a 65 lunghezze. Terza è Maya Weug a quota 51, seguita da Chloe Chambers a 40 e da Bianca Bustamante a 39. La F1 Academy tornerà nel weekend tra il 21 e il 23 giugno sul circuito di Barcellona, a contorno del Gran Premio di Spagna di F1.

Alfredo Cirelli