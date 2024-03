F1 Academy | Arabia Saudita: Doriane Pin regna a Jeddah, Pulling vince race-2

Dominio di Doriane Pin che si aggiudica pole position e vittoria in entrambe le gare in Arabia Saudita della F1 Academy. La francese domina la scena a Jeddah, abile ad imporsi su Abbi Pulling e Maya Weug.

Aggiornamento 19.48 09/03/2024 - La classifica della race-2 della F1 Academy in Arabia Saudita è stata modificata in seguito ad una penalità di 20 secondi inflitta a Pin per aver compiuto un giro extra dopo la bandiera a scacchi. Pulling eredita quindi il successo nella seconda competizione

Gara 1, Pin parte forte

Doriane Pin (Prema Racing) vince gara 1 creando già al via un gap considerevole nei confronti di Abbi Pulling (Rodin Motorsport), partita seconda. La francese rappresentata dal team Mercedes di F1 ha confermato sin da subito la propria superiorità dopo aver dominato le qualifiche.

Terzo posto per Maya Weug, unica in grado di poter impensierire il secondo posto dell'alfiere di Alpine. L'ex protagonista della Formula Regional Europe ha provato nel finale, grazie ad una Safety Car, ad attaccare l'avversaria, una missione non riuscita.

Subito giù dal podio Chloe Chambers, la prima del team Campos, che si è affermata sull’esperta di categoria Lola Lovinfosse (Rodin Motorsport). Quest'ultima è stata penalizzata di 10 secondi - scendendo così in ottava posizione - per essere stata artefice di un contatto che ha escluso prematuramente Nerea Marti (Campos Racing)

Bianca Bustamante (ART GP) è scivolata precipitosamente dalla quinta posizione alla settima per una foratura (secondo quanto dichiarato da lei stessa durante un team radio), il che non le ha permesso di avere un passo brillante. Non l’inizio sperato neanche per la sua compagna di squadra Lia Block e Jessica Edgar (Rodin Motorsport). La prima ha concluso la corsa a muro in seguito alla perdita di controllo della sua monoposto durante un cambio di direzione, mentre la seconda ha terminato ad un giro di distacco dalla vincitrice dopo una foratura causata da un contatto con Hausmann (Prema Racing).

L'elvetica si è in ogni caso piazzata in Top10 insieme ad Aurelia Nobels (ART GP), Hamda Al Qubaisi (MP Motorsport) e Carrie Schreiner (Campos Racing).

Gara 2, Pin x2

Anche gara 2 è stata vinta da Doriane Pin. La francese è rimasta davanti ad Abbi Pulling durante tutta la gara, la britannica ha provato il tutto per tutto solamente dopo le due Safety Car. Pulling a differenza di race-1, ha ceduto all'ex protagonista del FIA World Endurance Championship il giro veloce, risultato ottenuto poco prima della bandiera a scacchi.

Podio uguale a gara 1, con Maya Weug che ha chiuso al terzo posto dopo aver duellato con Nerea Marti, salita in quarta piazza grazie ad un sorpasso su Lola Lovinfosse. Quest'ultima è stata costretta al ritiro per i troppi danni alla sua vettura in seguito al contatto a inizio giro 3 con Chloe Chambers e Lia Block.

Chiude quinta, tra le neutralizzazioni, Jessica Edgar, abile a precedere in sesta e settima posizione le sorelle Al Qubaisi, con Amna davanti ad Hamda. Rivincita significativa per la prima, in crisi a lungo nella race-1. Ottava Bianca Bustamante, presente davanti a Carrie Schreiner e Chloe Chambers.

Come già anticipato, è stata una gara caotica con i ritiri anche di Reema Juffal - wild card del round arabo - a inizio giro 6 e Aurelia Nobels, la quale ha perso l'ala in seguito ad un contatto

Prossimo appuntamento con la F1 Academy il 3-5 Maggio a Miami, nuovamente in concomitanza con la F1.

Anna Botton