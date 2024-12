Formula E | EPrix San Paolo: Evans vince dalla P22. Gara caotica con due bandiere rosse!

Mitch Evans vince l'E-Prix di San Paolo di Formula E, round inaugurale del campionato 2024/2025, ed entra nella storia: non solo è infatti il primo pilota a vincere partendo dall'ultima posizione, ma con la tredicesima vittoria in carriera affianca anche Sebastien Buemi e Lucas Di Grassi in cima alla classifica dei più vincenti di sempre nel mondiale elettrico. Il neozelandese di Jaguar ha concluso la gara davanti ad Antonio Felix Da Costa con la Porsche, mentre primo podio in carriera per Taylor Barnard con la McLaren.

La gara è stata caratterizzata da ben due bandiere rosse: la prima causata da un guasto occorso all'Andretti di Jake Dennis al giro 19, che ha richiesto l'intervento del team di estricazione. La seconda è stata causata da un incidente tra la Jaguar di Nick Cassidy e la Porsche di Pascal Wehrlein al giro 29, con il tedesco che si è ribaltato uscendo però illeso dalla vettura.

Evans, un successo da incorniciare

Il neozelandese era stato tradito dalla sua Jaguar nel corso delle qualifiche, quando un problema tecnico l'aveva fermato. Partito ultimo, Evans ha effettuato una furiosa rimonta nelle prime fasi di gara, fino a rientrare in zona punti prima della prima bandiera rossa. Alla ripartenza ha sfruttato nel modo migliore l'Attack Mode che gli era rimasto da usare, portandosi al comando e rimanendovi fino alla fine, anche dopo la seconda ripartenza. Nel finale si è quindi difeso da Da Costa, riuscendo a non farsi beffare come era successo lo scorso anno con Sam Bird.

Terzo è Taylor Barnard, che ha vissuto una gara altalenante: partito diciassettesimo, nelle prima fasi di gara ha faticato, prima di ricevere un Drive Through per overpower insieme al suo compagno di squadra Sam Bird. A quel punto è finito attardatissimo, ma la prima bandiera rossa gli ha consentito di riprendere il gruppo. Nella seconda fase ha sfruttato l'Attack Mode e gli errori degli altri piloti per farsi largo, e alla fine ha chiuso con il primo podio in carriera alla sua quarta gara, diventando anche il più giovane di sempre a salire sul podio. Ottimo risultato per McLaren, che conquista anche il quarto posto con Sam Bird, e che sale in testa alla classifica costruttori. Quinto è un ottimo Edoardo Mortara con Mahindra.

Disastro Nissan

Sesto è Norman Nato con le prime delle Nissan: le vetture giapponesi, insieme alle loro clienti McLaren, sono state penalizzate per un uso oltre il consentito di potenza, ma se Nato è riuscito a recuperare peggio è andata a Oliver Rowland. L'inglese ha infatti dominato la prima parte di gara, ma dopo la penalità ha chiuso solo quattordicesimo. Chiudono in zona punti anche Nyck De Vries con la seconda Mahindra, Sebastien Buemi con la Envision, Dan Ticktum con la Kiro e Jean-Eric Vergne con DS.

Ritirati tra i protagonisti del mondiale, come detto, Cassidy e Wehrlein per incidente, così come Dennis per guasto.

Classifiche dell'EPrix di San Paolo di Formula E

© AlkamelSystems.com

Classifica piloti: Evans 25, Da Costa, Barnard 15, Bird 12, Mortara 10.

Classifica team: McLaren 27, Jaguar 25, Porsche 21, Mahindra 16, Nissan 9.

Classifica costruttori: Jaguar 29, Nissan 27, Porsche 21, Mahindra 16, Stellantis 1.

Il prossimo appuntamento sarà l'11 gennaio a Città del Messico.

Alfredo Cirelli