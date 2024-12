Formula E | EPrix San Paolo, qualifiche: Wehrlein ricomincia dalla pole position

A San Paolo è Pascal Wehrlein a dettare legge nella prima qualifica della Season 11. Il campione del Mondo ha conquistato i primi 3 punti della stagione con una qualifica praticamente perfetta sin dalla fase a gruppi e in finale ha superato l'ottima Nissan di Oliver Rowland, ultimo vincitore della Season 10. Per Wehrlein è la seconda pole consecutiva a San Paolo dopo quella della Season 10, quando in gara chiuse quarto.

Nei duelli la spunta Wehrlein, out ai quarti Da Costa e Vergne

Tirata tutta la fase dei duelli, dove i piloti hanno spinto al limite per la prima volta le GEN3 Evo dotate, nella fase decisiva, di 350 KW e della trazione integrale. Vetture che, nella modalità spinta, hanno guadagnato 2" circa rispetto alla prima fase, allineandosi ai tempi fatti nel corso delle libere.

Alla fine, la pole position viene conquistata da Wehrlein e Porsche, che in finale hanno superato Oliver Rowland e Nissan per 99 millesimi con un 1.09.851. Il tedesco, nonostante un primo settore deludente, è riuscito a recuperare terreno nel secondo e terzo settore, prendendosi così la sua prima pole position da Monaco. Per Rowland, invece, decisive le ultime due curve dove lo stesso inglese non ha nascosto, in radio, di aver esagerato.

In curva 1 ho perso tempo, ma ho recuperato nel resto della pista, sono felice del giro, al netto proprio delle prime due curve. Penso che la gara sarà difficile per la gestione dell'energia, le temperature sono alte qui. Non vedo l'ora di correre sia con l'Attack Mode sia con la trazione integrale. Sicuramente il team ha fatto un lavoro incredibile, rispetto alla scorsa stagione la vettura è diversa. Molto è cambiato ma sembra che siamo riusciti a gestire bene questi cambiamenti.

Alla finale, Rowland è arrivato battendo l'altra Porsche di Antonio Felix da Costa per 60 millesimi ai quarti e superando Jake Dennis per un millesimo in semifinale, per l'incredulità del TP di Andretti, Roger Griffiths, ai box, con il campione del mondo della Season 9 che ha dovuto rincorrere per tutto il giro dopo aver perso nella primissima fase del tracciato. Più semplice il percorso di Wehrlein, che ai quarti ha superato l'altra Nissan di Norman Nato e in semifinale ha battuto Maximilian Gunther.

Our first Duels Final of Season 11 is set! 🍿



Oliver Rowland 🆚 Pascal Wehrlein #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/vsZVNxeYDM — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

Fuori ai quarti, oltre ai già citati Nato e da Costa, anche Edoardo Mortara con la seconda Mahindra in pista e Vergne, protagonista - con il suo compagno di squadra - di un incrocio che ha rischiato di essere molto pericoloso in occasione dell'ingresso in pista di Gunther per il suo duello.

Jaguar fuori nella prima fase: disastro per Evans

Nella fase a gruppi, il gruppo A consegna la prima grossa sorpresa con l’eliminazione di Nick Cassidy e della Jaguar, fuori dai duelli per 103 millesimi di distacco da Jean-Eric Vergne, ultimo dei qualificati assieme a Dennis (Andretti, autore del miglior tempo in 1.11.732), Da Costa e Rowland. Oltre a Cassidy, out anche Sébastien Buemi (Envision Racing), eliminato con 116 millesimi di distacco dal francese di DS Penske. In salita il primo EPrix stagionale per Nyck de Vries, che ha chiuso con l’ultimo tempo con un ritardo di mezzo secondo da Dennis.

Anche il gruppo B è amaro per la squadra campione in carica, con Mitch Evans costretto a fermarsi in pista per un problema tecnico, come già gli era successo in precedenza nelle libere, per un sospetto problema ai freni.

🔴 RED FLAG 🔴@JaguarRacing's Mitch Evans has stopped out on track and is out of qualifying #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/9M8jwGQvri — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

Non un grande inizio per Evans, che lo scorso anno sfiorò la vittoria in Brasile e che oggi invece è costretto a dover rimontare dal fondo dello schieramento. In un raggruppamento dove il miglior tempo è stato realizzato da Pascal Wehrlein (Porsche) in 1.11.717, 15 millesimi meglio del già citato crono di Dennis, passano ai duelli anche Mortara, Gunther e Nato. Oltre alla sorpresa Evans, eliminati anche Vandoorne (Maserati) per 74 millesimi, seguito da Ticktum e Frijns.

A San Paolo si corre nel tardo pomeriggio il primo EPrix della Season 11: orario di partenza fissato per le 18 ora italiana, diretta su Eurosport e sul canale 20 di Mediaset.

Mattia Fundarò