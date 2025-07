MotoGP | GP Germania, Quartararo è 3° nella Sprint: "Inaspettato"

Fabio Quartararo torna sul podio in Germania nella Sprint MotoGP corsa al Sachsenring. Il pilota francese conquista il terzo posto in una gara condizionata dal meteo. Un risultato importante per l'iridato 2021, che non saliva sul podio di una Sprint da oltre un anno.

Podio in rimonta per El Diablo

Terzo posto per Fabio Quartararo nella Sprint del Sachsenring. Il pilota Yamaha sfrutta la buona partenza dalla settima posizione e le condizioni di bagnato per compiere una rimonta di quattro posizioni e concludere a podio, dietro a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. È proprio nei primissimi metri che il francese ha fatto buona parte della sua fortuna, recuperando ben quattro piazze nel solo primo settore. Stabile in terza posizione, Quartararo ha capitalizzato sulla brutta caduta di Franco Morbidelli in curva 8 passando al 2° posto.

El Diablo non ha potuto fare nulla contro la rimonta di Marc Márquez, poi vincitore, ma si è dovuto guardare le spalle da un Fabio Di Giannantonio sugli scudi. Il pilota romano non è riuscito ad avvicinarsi abbastanza per tentare un attacco negli ultimi passaggi, permettendo così a Quartararo di festeggiare il podio. Un risultato quasi insperato per Quartararo e Yamaha, che storicamente hanno sempre faticato in condizioni di pioggia.

“Sono felicissimo, abbiamo fatto un ottimo lavoro”

Al termine della gara, Fabio Quartararo ha espresso tutta la sua felicità per il risultato ottenuto:

È stato fantastico, non ci saremmo mai aspettati di concludere la gara in questa posizione. Sono partito bene e sono felicissimo, perché oggi non avevo le sensazioni migliori sul bagnato, ma in gara mi sono sentito bene e ho controllato la gomma posteriore. In queste condizioni soffriamo sempre, però oggi mi sono sentito alla grande e abbiamo fatto un ottimo lavoro.

Il pilota francese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ha spiegato la differenza tra la sua moto e la Ducati:

La differenza sta nel grip. Sul davanti noi siamo meglio, ma sul posteriore sono molto meglio loro. È questa la differenza più grande, e noi dobbiamo sfruttare il nostro vantaggio sull'anteriore.

Infine, Quartararo ha sottolineato come le condizioni di oggi lo abbiamo aiutato molto:

Il nostro passo gara sull'asciutto non era molto buono. Sulla Sprint forse leggermente meglio, ma non mi aspettavo di fare podio in condizioni normali di gara. Ma nemmeno sul bagnato, quindi speriamo che il futuro ci riservi un'altra sorpresa domani.

Federica Passoni

