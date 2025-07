MotoGP | GP Germania, Sprint: Márquez beffa Bezzecchi all'ultimo giro

Neanche una brutta partenza ferma Marc Márquez che al Sachsenring ha conquistato la sua 10^ Sprint su 11 in stagione grazie a una grande rimonta attuata nel corso dei 15 giri di gara che gli ha consentito di rimediare a una brutta partenza dalla pole position. Lo spagnolo ha dovuto agire pazientemente recuperando le 4-5 posizioni perse al via andando largo in curva 1, viste anche le difficili condizioni presenti sul circuito tedesco

MM93 la vince all'ultimo giro

Márquez ha vinto superando Marco Bezzecchi - che aveva comandato la gara sin dall'inizio - all'ultimo giro, coronando così una buona gara corsa tutta all'inseguimento che gli consente anche di eguagliare Bagnaia nella classifica all-time delle vittorie Sprint con 11 totali.

Proprio Bezzecchi ha chiuso al secondo posto, confermando così l'ottimo momento di forma con la seconda Sprint di fila a podio dopo il terzo posto di Assen di due settimane fa. Chiude il podio Fabio Quartararo, che così chiude in top-3 una Sprint per la prima volta da Assen 2023. Quarto posto per un ottimo Fabio di Giannantonio, seguito da Jack Miller.

Alex Márquez e Acosta a punti, Bagnaia no

Ottavo posto per Alex Márquez, al suo primo piazzamento in Sprint diverso dal primo o secondo posto: lo spagnolo del team Gresini, ancora convalescente per l'infortunio alla mano sinistra rimediato ad Assen, ha chiuso dietro a Binder e Zarco e davanti a Pedro Acosta, che per gran parte della gara stava giocando per le posizioni da podio, perse poi per un errore in curva 8 che poteva escluderlo definitivamente dalla contesa. Fuori dai punti, solo 12° a 20" dalla Ducati gemella, Pecco Bagnaia, in difficoltà sul bagnato sinora. È andata addirittura peggio a Franco Morbidelli, la cui gara è finita - mentre era secondo - con una brutta rotolata in curva 8: all'italiano è stata diagnosticata una brutta contusione alla clavicola sinistra e sarà trasferito all'ospedale di Chemnitz per ulteriori controlli.

La classifica

Credits: MotoGP

Nel Mondiale, Márquez sale a 319 punti in campionato e portando a 78 punti il vantaggio sul fratello Alex. Ancora più indietro Bagnaia, ora a 138 punti dal compagno di squadra. Al quarto posto ora c'è Di Giannantonio, che con i 6 punti conquistati oggi supera Morbidelli per tre lunghezze. Bezzecchi è sempre sesto ma ha accorciato sui due VR46 e ora dista 12 punti da Diggia e 9 dal Morbido. Si torna in pista domani: partenza prevista alle 14 per una gara lunga 30 giri. Out per infortunio Maverick Viñales per un infortunio alla spalla rimediato nel Q2 questa mattina: lo spagnolo si è unito al compagno di squadra Enea Bastianini, KO per appendicite.

Mattia Fundarò