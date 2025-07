IndyCar | Iowa Speedway: info e orari del weekend a Newton

L’infuocato luglio della IndyCar continuerà nel corso del prossimo fine settimana con la seconda tappa nel cuore del Midwest americano. Sarà un weekend spettacolare quello che ci apprestiamo a vivere all’Iowa Superspeedway, che vedrà disputarsi due gare tra sabato e domenica, come ormai da tradizione da quando il tracciato di proprietà Hy-Vee è rientrato in calendario.

Il tracciato

L’Iowa Speedway è un ovale molto particolare, unico nel panorama IndyCar. Si tratta in pratica di un triovale della lunghezza di 0,875 miglia, ma con curve di una pendenza tale che lo fanno assomigliare più ad un Superspeedway che ad un layout così corto. Solitamente, il giro qui misura meno di 18 secondi, e lo “Short Track più veloce del mondo”, come è chiamato in America, rappresenta una sfida importante per i piloti soprattutto a livello fisico. Da quando è stato ri-inserito in calendario, il tracciato presenta le SAFER barrier in tutta la sua lunghezza, a dimostrazione di un livello di sicurezza assolutamente elevato, forse il migliore tra tutti gli ovali su cui oggi si corre.

I piloti

Il secondo posto in Ohio non ha certamente scalfito la leadership di Alex Palou, autore a Lexington di un paio di sbavature a cui non ci aveva più abituato da tempo. In Iowa, lo spagnolo di Ganassi si presenterà con ben 113 punti di vantaggio su Kirkwood, poco brillante in Ohio. Se la lotta per il titolo pare ormai essere in ghiaccio, la sfida per il secondo posto in classifica si fa sempre più intensa, con Pato O’Ward terzo a sole dodici lunghezze dal pilota Andretti.

Con la vittoria ottenuta nell’ultima uscita stagionale si è invece rilanciato in maniera pesante Scott Dixon (282 punti), che si è così portato davanti a Christian Lundgaard, il quale sta comunque facendo una stagione di altissimo livello in Arrow McLaren. Continua invece l’annus horribilis per gli uomini Penske, con Newgarden sprofondato dopo l’uscita nel corso del primo giro e Power fermo in nona piazza assoluta davanti a McLaughlin, anch’egli ben meno incisivo della passata stagione.

Gli orari

Sarà un weekend molto particolare quello in Iowa, che vedrà due gare, di cui una nella serata americana. Per entrambe, verrà disputata una sola sessione di qualifica, in cui la media del primo e del secondo giro andranno a stabilire l’ordine di partenza rispettivamente della Synk 275 e della Farm to Finish 275. Come sempre, entrambe le gare saranno trasmesse da Sky Sport con il commento in italiano, mentre tutte le altre sessioni saranno disponibili sulla piattaforma IndyCar Live.



Venerdì 11 luglio

FP: 22:30-23:30 (diretta IndyCar Live)

Sabato 12 luglio

Q: 19:00-20:00 (diretta IndyCar Live)

Domenica 13 luglio

Synk 275: 00:00-02:00 (diretta Sky Sport HD)

Farm to Finish 275: 20:00-22:00 (diretta Sky Sport HD)

Nicola Saglia