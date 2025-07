IndyCar | Honda Indy 200: Scott Dixon vince in volata a Mid-Ohio

Uno dei rari errori messi in pista quest'anno da Alex Palou ha consentito a Scott Dixon di imporsi nella gara a Mid-Ohio, con un sorpasso ai danni dello spagnolo nelle fasi finali e una volata sulla linea del traguardo.

Dixon regolare, passa nel momento in cui Palou sbaglia

Con un ruolino di marcia impressionante nel campionato IndyCar 2025, Alex Palou pareva destinato a vincere anche sul tracciato di Mid-Ohio, dove ieri aveva agguantato la pole-position in maniera dominante. A sei giri dalla fine, però, lo spagnolo è uscito largo in una delle curve del circuito dell'Alabama, mandando in fumo i quasi cinque secondi di vantaggio sul compagno di scuderia Scott Dixon, che ha approfittato della situazione.

Fino a quel momento lo spagnolo di Chip Ganassi aveva messo in mostra il solito modus operandi della stagione. Alla partenza ha tenuto a bada Lungaard senza problemi e, quando il pilota McLaren pareva pronto per l'attacco dopo il primo pit stop, ha tirato fuori un ritmo incredibile con le gomme dure. I giri di pit stop hanno creato anche attimi di panico, soprattutto quando Simpson ha investito un meccanico (fortunatamente senza conseguenze) durante la fermata.

Palou ha fatto l'ultima sosta a sedici giri dalla fine, trovando alle spalle Dixon che, partito nono, viaggiava su una strategia diversa meno aggressiva rispetto al compagno di squadra, con una sosta in meno. Scott in ogni caso aveva costruito la propria gara su un ritmo piuttosto consistente, tenendosi lontano da possibili problemi durante le fermate ai box e ai periodi di neutralizzazione. Proprio nelle fasi finali lo spagnolo ha fatto il suo errore, lasciando così la porta aperta al compagno di squadra:

“Non lo so…è stato solo uno stupido errore. Non c'è nessun altro da incolpare se non me”.

Nonostante l'errore, Palou continua la sua inarrestabile marcia verso il Titolo: Kirkwood, il suo rivale più vicino in campionato, ha concluso solo ottavo. Dixon entra nella lista molto esclusiva dei vincitori IndyCar nel 2025, affiancando Palou e Kirkwood: se per lo spagnolo fino ad oggi abbiamo parlato di dominio, per la motorizzazione Honda fino ad oggi non c'è stata storia, visto che Chevrolet non ha ancora vinto una gara nella Serie. A proposito di “cartellini timbrati”: per Scott Dixon si tratta della ventunesima stagione di fila con una vittoria IndyCar a proprio nome.

Risultati di gara

POSITION CAR START LED BEHIND PTS 1 S. Dixon #9 9 11 Winner – 2 A. Palou #10 1 75 0.420 – 3 C. Lundgaard #7 2 0 2.122 – 4 C. Herta #26 5 3 7.262 – 5 P. O’Ward #5 14 0 10.329 – 6 F. Rosenqvist #60 15 0 27.669 – 7 M. Armstrong #66 8 0 28.864 – 8 K. Kirkwood #27 7 0 31.875 – 9 R. Veekay #18 26 0 33.978 – 10 K. Simpson #8 3 1 34.988 – 11 N. Siegel #6 4 0 35.328 – 12 M. Ericsson #28 10 0 38.335 – 13 C. Ilott #90 24 0 39.805 – 14 L. Foster #45 6 0 40.215 – 15 A. Rossi #20 11 0 43.734 – 16 S. Ferrucci #14 17 0 45.865 – 17 D. Malukas #4 13 0 47.989 – 18 S. Robb #77 19 0 48.796 – 19 C. Daly #76 12 0 57.314 – 20 D. DeFrancesco #30 23 0 57.682 – 21 R. Shwartzman #83 27 0 58.809 – 22 J. Abel #51 25 0 59.330 – 23 S. McLaughlin #3 21 0 1 Lap – 24 G. Rahal #15 20 0 1 Lap – 25 C. Rasmussen #21 16 0 54 Laps – 26 W. Power #12 22 0 79 Laps – 27 J. Newgarden #2 18 0 89 Laps –

Luca Colombo