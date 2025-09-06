WorldSBK | Magny-Cours: Bimota torna sul podio con Alex Lowes

Gara 1 a Magny-Cours ha regalato emozioni sin dal primo giro. Alex Lowes ha chiuso in terza posizione, dopo una battaglia con il fratello Sam che ha animato la prima metà di gara. Il britannico ha riportato così Bimota sul podio del WorldSBK dopo più di vent'anni.

Battaglia tra fratelli a Magny-Cours: Alex ha la meglio su Sam

La battaglia tra i gemelli Lowes ha animato la prima metà di Gara 1 a Magny-Cours. Al via, Alex Lowes ha avuto un ottimo scatto, conquistando la seconda posizione e mettendosi davanti a Nicolò Bulega e al fratello Sam. Nei primi giri la lotta è stata serrata, ma Bulega, determinato a non perdere troppo terreno dal leader Toprak, è riuscito a superare Alex e a portarsi in seconda posizione, mentre i due fratelli sono rimasti a battagliare tra di loro. Dopo i sorpassi dei primi giri, però Alex è riuscito a prendere un vantaggio minimo sul pilota ELF Marc VDS, rimettendosi all'inseguimento della seconda posizione conquistata da Bulega. A tre giri dalla fine Sam Lowes, ha compromesso la sua gara, mettendo fine alle sue speranze di poter provare a portare un attacco per il terzo posto. Il britannico è riuscito comunque a chiudere la sua gara in nona posizione, sprecando però un'occasione importante.

Bimota torna sul podio

Con il podio conquistato oggi, Alex Lowes ha raggiunto un traguardo storico per Bimota, riportando la casa riminese sul podio di una gara del WorldSBK dopo più di vent'anni. Era infatti dal round di Phillip Island del 2000 che la squadra italiana non saliva sul podio di una gara lunga. La prestazione di Alex Lowes oggi è stata solida, lontana dai primi due, ma gestita nel modo corretto, permettendogli di mantenere la terza posizione e resistere alla pressione del fratello. Questo successo restituisce fiducia alla squadra italiana, al primo anno in WorldSBK dopo anni di assenza. Finora la stagione di Bimota è stata buona, e Gara 1 a Magny-Cours conferma il potenziale della squadra.

Giulia Pea