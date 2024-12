LiveGP Awards 2024 | I candidati al titolo di “Stella del Futuro”

Concludiamo la scoperta delle nomination dei LiveGP Awards 2024, il contest in cui il pubblico può votare per assegnare i riconoscimenti ai piloti o alle scuderie che si sono messe più in risalto nella stagione appena passata. Vediamo insieme chi potrebbe essere insignito del premio “stella del futuro”: 5 nomi che, dopo quanto dimostrato quest'anno, lasciano ben sperare per il futuro loro e del motorsport globale.

David Alonso

Partiamo con le presentazioni dall'unico pilota di moto nella categoria: David Alonso. Le 14 vittorie - record che, oltre al titolo in Moto3, lo vede tra i candidati come “miglior pilota internazionale moto” - mettono il colombiano sotto i riflettori.

David Alonso non è solo un talento emergente del motociclismo: rappresenta la nuova generazione di piloti che, per carisma, abilità e mentalità, promette di lasciare un segno indelebile nel panorama delle due ruote. La sua capacità di leggere e dominare le situazioni più concitate delle gare di Moto3 è un segno distintivo che lo colloca tra i campioni in potenza. Alonso non vince solo grazie alla velocità pura, ma anche per la sua straordinaria abilità tattica, una qualità rara che lo rende un pilota già completo nonostante la giovane età. Ora lo attende la difficile prova della Moto2. Se è vero che questa categoria ha visto talenti promettenti faticare ad affermarsi, il colombiano ha già dimostrato di essere una “spugna” in grado di apprendere rapidamente e migliorarsi costantemente. I numeri parlano da soli: con 17 vittorie nel Mondiale, ha già eguagliato piloti affermati come Miguel Oliveira e Johann Zarco. Nel 2025 potrebbe superare i 18 successi di Álex Rins e Jorge Martín, un ritmo di vittorie per cui non è azzardato pensare che Alonso possa ambire a risultati vicini a quelli di campioni come Francesco Bagnaia. La sua capacità di rendere tutto “facile” è un tratto distintivo che pochi piloti possiedono e che lo proietta verso il gotha del motociclismo mondiale. David Alonso non è solo una promessa: è il futuro che avanza, pronto a scrivere una nuova pagina nella storia delle due ruote.

Andrea Kimi Antonelli

Il secondo candidato è Andrea Kimi Antonelli, la speranza per eccellenza del motorsport italiano. Sì, perchè il suo arrivo in F1 - e più precisamente in Mercedes - nel 2025 lo rendono uno degli osservati speciali del prossimo mondiale.

Fin dai suoi esordi, Antonelli si è distinto per la capacità di adattarsi rapidamente a ogni categoria. Dal dominio nei kart fino ai successi in F4, ha continuato a scalare le gerarchie senza mai perdere il focus. In F2, pur trovandosi ad affrontare un regolamento tecnico completamente nuovo con il team Prema, ha dimostrato di essere all'altezza, vincendo gare e mostrando una crescita costante.

Il talento di Andrea non è mai stato messo in dubbio, ma ciò che colpisce è la sua mentalità. Sa che il 2025 sarà una stagione di apprendimento, ma è consapevole che, per confermare le aspettative, dovrà mostrare lampi del suo potenziale già al debutto. In un team come Mercedes, che cerca di tornare ai vertici, ogni opportunità sarà preziosa. L'italiano dovrà perciò combinare il suo talento naturale con un impegno costante per dimostrare che puntare su un diciottenne non è stato un azzardo, ma una mossa lungimirante.Piloti come Max Verstappen e Charles Leclerc hanno dimostrato che i grandi talenti possono brillare già da giovanissimi, e Antonelli potrebbe aggiungersi a questo elenco. La Formula 1 è un ambiente spietato, ma il suo approccio equilibrato e il supporto di un team prestigioso come Mercedes potrebbero creare le condizioni ideali per il suo successo.

Non è solo un talento: è il simbolo di una nuova era per il motorsport italiano, un giovane che ha tutto per trasformare il sogno di una nazione in realtà.

Gabriel Bortoleto

Terzo pilota nominato è Gabriel Bortoleto. Impossibile non vedere nel pilota brasiliano, neocampione di F2 e prossimo rookie di F1 con Sauber, una stella.

La capacità di adattarsi rapidamente, la costanza nei risultati e una straordinaria dedizione al lavoro rendono Bortoleto un pilota con un potenziale illimitato. Il suo debutto in F1 sarà inevitabilmente sotto i riflettori, ma il giovane brasiliano ha dimostrato di essere in grado di gestire la pressione e di ottenere grandi risultati. Il 2025 potrebbe essere solo il primo capitolo di una carriera che promette di riportare il Brasile ai vertici del motorsport mondiale. Certo, le premesse non sono esaltanti: Sauber non ha mostrato particolare competitività nell’ultimo anno, ma questa potrebbe essere un'opportunità per il giovane pilota. Senza l'obbligo di risultati immediati, Gabriel avrà la possibilità di adattarsi alle monoposto e prepararsi per il futuro. I suoi successi in questi due anni non sono stati un caso, tanto che quest'anno gli vale anche la nomination per il premio “miglior pilota internazionale auto”, ma il frutto di infinite ore di lavoro, sia in pista sia al simulatore, per affinare ogni dettaglio del suo approccio alla gara.

Con questa mentalità e dedizione, oltre che con l'aiuto di Nico Hulkenberg, suo prossimo compagno di squadra, Bortoleto potrà massimizzare il suo potenziale e far sognare un popolo, raccogliendo l'eredità di piloti entrati nella storia del motorsport.

Leonardo Fornaroli

Passiamo ora ad un altro campione, che da Bortoleto sembra aver imparato e assimilato la costanza: Leonardo Fornaroli. Il giovane pilota piacentino ha dimostrato che non è necessario avere un background stellare nei kart o l'appoggio di un'Academy di F1 per emergere: con il lavoro costante e la fiducia nel proprio percorso, si possono raggiungere traguardi prestigiosi. Il successo di Fornaroli in F3 è stato infatti straordinario, anche per le modalità con cui è arrivato. Sebbene non abbia tagliato il traguardo per primo in alcuna gara del campionato, Leonardo ha dimostrato una costanza di rendimento che gli ha permesso di primeggiare. Il suo trionfo non è stato solo una questione di punti ma di mentalità, intelligenza tattica e capacità di sfruttare ogni opportunità per massimizzare i risultati.

Con il titolo di F3 in tasca, Fornaroli si prepara ora ad affrontare la F2 con il team Invicta Racing, consapevole che il cammino sarà ancora lungo e pieno di sfide. La capacità di gestire la pressione e la sua continua crescita come pilota lo rendono un candidato ideale per continuare a salire nel mondo del motorsport. Sebbene non faccia parte di un programma ufficiale di un team di F1, il suo successo ha già attirato l'attenzione e, con il giusto supporto, potrebbe continuare a sorprendere.

Freddie Slater

Chiudiamo la presentazione dei nominati con un pilota che, dopo un 2024 da record, ha messo definitivamente il suo nome nel taccuino di molti addetti ai lavori nel mondo del motorsport: Freddie Slater. Il britannico ha conquistato il titolo dell’Italian F4 con una prova di forza impressionante, vincendo 13 gare in una sola stagione eguagliando il record stabilito da Andrea Kimi Antonelli nel 2022. Questo risultato, ottenuto con ancora tre gare da disputare, è solo uno dei tanti traguardi raggiunti quest’anno. Il giovane britannico ha iniziato il 2024 vincendo anche l’UAE F4 Championship. Freddie Slater non è solo veloce; è un pilota che eccelle in ogni aspetto delle corse. Ha dimostrato di essere competitivo sia sull'asciutto che sul bagnato, in qualifica e in gara, mostrando una composizione mentale rara per un pilota della sua età. È aggressivo quando necessario, ma sempre calcolatore, abile nei sorpassi quanto nel mantenere la calma quando si trova in testa. Questa versatilità lo rende un pilota completo, pronto a salire di livello.

Nonostante la giovane età, Slater ha già mostrato una grande ambizione. Ogni vittoria sembra spingerlo a migliorare, e il suo approccio mentale – calmo ma affamato – è ciò che lo distingue dalla massa. Freddie non si limita a puntare in alto: lavora costantemente per migliorarsi, mostrando una dedizione che lascia ben sperare per il suo futuro. Perchè se continuerà su questa strada, sembra destinato a grandi cose.

