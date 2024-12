LiveGP Awards 2024: vota i protagonisti della stagione a due e quattro ruote!

Torna per l'undicesima edizione il tradizionale appuntamento di fine anno con i LiveGP Awards, il contest volto ad eleggere i protagonisti della stagione di Motorsport a due e quattro ruote. Da quest'anno viene apportata una significativa novità al format, che rende la competizione sempre più internazionale con un totale di ben dieci categorie al via: come sempre, saranno i lettori di LiveGP.it ad eleggere i vincitori, attraverso un sistema di voto mai così semplice ed intuitivo.

LiveGP Awards 2024: novità e categorie

Mentre fino alla decima edizione il premio ha avuto come prerogativa quello di eleggere i migliori giovani piloti italiani dell'anno, da quest'anno i LiveGP Awards assumono una vera e propria dimensione internazionale, aprendosi a tutte le categorie del Motorsport e soprattutto portando a dieci il numero delle categorie in gara. In ognuna di esse sarà possibile effettuare la propria scelta tra le cinque nomination proposte, come sempre scelte dalla nostra redazione. I vincitori di ciascuna edizione saranno svelati in una speciale diretta streaming che andrà in onda Lunedì 30 Dicembre alle ore 21:00 sui canali di LiveGP.it. Votare è semplicissimo: basterà selezionare una sola opzione tra quelle messe a disposizione (sarà valido un solo voto per indirizzo IP) e il gioco è fatto! Lo scopo? Semplicemente…divertirsi insieme, per concludere nel migliore dei modi un'annata ricca di emozioni, in pista e fuori.

La consegna ad Antonio Fuoco del LiveGP Award, in occasione della prima edizione datata 2014

Le categorie sono state equamente divise tra Auto e Moto, fatta eccezione per le voci ‘Personaggio dell’anno' e ‘Stella del futuro’. Si parte con la sfida alla palma di miglior pilota internazionale, per poi rimanere fedeli alla tradizione dei LiveGP Awards nominando i migliori piloti italiani a due e quattro ruote. Sfida tutta da seguire anche quella dedicata ai migliori team dell'anno, così come quella legata alle imprese sportive più entusiasmanti di questa stagione. Un totale di dieci scelte che di sicuro non mancheranno di coinvolgere gli appassionati e che provvederanno a regalare un'ondata di novità al pluriennale appuntamento di fine anno ideato dalla nostra testata, che nel corso degli anni ha premiato piloti del calibro di Antonio Fuoco, Luca Ghiotto, Antonio Giovinazzi, Andrea Kimi Antonelli tra le auto e Axel Bassani, Guido Pini e Luca Lunetta tra le moto. E allora…cosa aspettate ad esprimere la vostra preferenza? Ci sarà tempo fino alle ore 15:00 di Lunedì 30 Dicembre. Buon divertimento!

Miglior pilota internazionale Auto

Miglior pilota internazionale Moto

Miglior pilota italiano Auto

Miglior pilota italiano Moto

Team dell'anno Auto

Team dell'anno Moto

Impresa sportiva dell'anno (Auto)

Impresa sportiva dell'anno (Moto)

Personaggio dell'anno

Stella del futuro