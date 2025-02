Moto3 | GP Thailandia: volti nuovi e ritorni, si riparte a Buriram

La prima tappa del mondiale di MotoGP è ormai alle porte, questo weekend in Thailandia prende il via la stagione 2025. La Moto3 è in cerca di un nuovo campione, dopo che David Alonso, assoluto dominatore della passata stagione, ha fatto il salto di categoria, approdando in Moto2.

Tra rookie e ritorni: tante le novità in griglia

Sono numerose le novità nello schieramento di partenza di Moto3. Tra i tanti cambiamenti, spicca il ritorno di Dennis Foggia. Dopo due anni difficili passati in Moto2, senza riuscire ad adattarsi alle moto di maggiore cilindrata, il pilota italiano ha deciso di compiere un passo indietro e tornare a correre in Moto3, firmando un contratto con Aspar Team. Accanto a lui, un giovane rookie Máximo Quiles. Nonostante i sedici anni, il pilota spagnolo ha già dimostrato, nel corso dei test invernali, di sapersi adattare rapidamente alla nuova categoria. Quiles, però, a causa dei limiti d'età non sarà presente a Buriram e in Argentina, ma scenderà in pista per la prima volta ad Austin.

Credits: Aspar Team

Molti i volti nuovi, pronti a fare il loro debutto sul circuito di Buriram. Álvaro Carpe, campione del JuniorGP e della Red Bull Rookies Cup nella passata stagione, dopo aver impressionato nei test pre-stagionali, scenderà in pista con il team Red Bull KTM Ajo. Ad approdare in pista per la prima volta sono anche Cormac Buchanan (BOE), Ruché Moodley (BOE) e Valentin Perrone (Tech3). Ritorna, invece, in griglia a tempo pieno Eddie O’Shea (Mlav Racing), che aveva già preso parte alle ultime tappe della stagione passata.

Rueda insegue il titolo: occhio a Piqueras e Muñoz

Dopo il settimo posto della stagione passata, José Antonio Rueda può puntare al titolo? Al suo terzo anno nella categoria, il pilota spagnolo sembra più informa che mai. Nei test pre-stagionali a Jerez ha dimostrato di voler inseguire il sogno mondiale, mostrando grande costanza in tutte le sessioni di prove, abbattendo anche il record della pista nell’ultima giornata. Una sola vittoria per Rueda nella scorsa stagione, arrivata nel Gran Premio di Aragona. Grande costanza, però, per il pilota andaluso, che ha spinto il team Ajo a puntare ancora su di lui per questa nuova stagione. Non ci sono mai stati dubbi sul talento di Rueda, e sicuramente quest’anno può dare del filo da torcere ai suoi avversari.

Tuttavia, non sono da sottovalutare David Muñoz e Ángel Piqueras. Entrambi entrati a gamba tesa nel mondiale Moto3. Hanno da subito dimostrato di avere il talento necessario per lottare per le posizioni che contano. Ángel Piqueras dopo un anno in Leopard Racing, è passato quest’anno in MT Helmets, mostrando sin dalla prima giornata di test di essersi adattato velocemente alla nuova moto. Nel 2024, la sua stagione di debutto, il pilota spagnolo aveva dimostrato di poter lottare per le parti alte della classifica, commettendo però qualche errore di troppo dovuto all’inesperienza. Anche il connazionale, David Muñoz, ha messo in mostra tutte le sue qualità durante i test, e al suo terzo anno in questa categoria sembra aver maturato l’esperienza necessaria per poter insediarsi nella lotta per il titolo.

Gli italiani in Moto3: occhi puntati su Pini

Sono molti, quest’anno, gli italiani che prenderanno parte al campionato di Moto3. Matteo Bertelle, costante nei test pre-stagionali, passa quest’anno nel team MTA. Il pilota veneto punta ora a migliorare ulteriormente i risultati delle stagioni passate. Il team Snipers è tutto italiano per la stagione 2025: Riccardo Rossi, dopo un’anno difficile con il team CIP, sfrutterà la sua esperienza per ritornare nella parte alta della classifica. Al suo fianco, Nicola Carraro, alla sua seconda stagione completa in Moto3 dopo il debutto in MTA. Luca Lunetta, dopo l’ottima stagione 2024, correrà ancora con la livrea del team SIC58 Squadra Corse, puntando questa volta alla sua prima vittoria nella categoria. La squadra italiana, ha deciso di accogliere accanto a lui, un pilota esperto come Stefano Nepa che punterà sicuramente a rimanere nella top 10. Non mancano anche i rookie. Guido Pini, dopo l’eccellente stagione nel JuniorGP, secondo alle spalle di Álvaro Carpe, approda quest’anno nel mondiale con il team Intact GP. Da non dimenticare è il già citato ritorno di Dennis Foggia, che ritorna alla caccia del sogno mondiale.

Moto3 | GP Thailandia: gli orari del weekend

Venerdì 28 febbraio

03:00 | Prove Libere 1

07:15 | Prove libere 2

Sabato 1 marzo

02:40 | Prove libere 3

06:50 | Qualifiche

Domenica 2 Marzo

06:00 | Gara

Giulia Pea

Leggi anche: Moto2 e Moto3 | Test Jerez, Day 3: Canet e Rueda da record